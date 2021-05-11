«Лязг гусениц, взрывы, и мы выезжаем с соседнего огорода на самодельном… танке!»: жители крохотного села в Приморье громко отпраздновали День Победы

Село Свободное Лазовского района Приморского края, где живет всего несколько человек, отметило 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне с таким размахом, какому может позавидовать и районный центр. Были и военные песни под баян, и полевая кухня с солдатской кашей, а дети из соседнего Преображения показали спектакль на свежем воздухе. Звездой праздника стал танк «Т-34», сделанный из картона и водруженный на трактор. Он в нужный момент появился из огорода под фонограмму лязга гусениц, взрывов и выстрелов и отправился «на Берлин!»

Как вышло, что в село, где всего четыре двора, приезжают отмечать 9 Мая со всего Приморья? Просто многие наслышаны, как широко и душевно с 2016 года отмечают Великую Победу в Свободном по инициативе местной супружеской пары — Сергея и Светланы Василаки.

Золотые руки

Вход в усадьбу Василаки охраняет пушка ЗИС-3 76-го калибра, настоящая, в отличие от многого того, что Сергей Данилович делает своими руками. Достаточно взглянуть на поразительно реалистичный танк «Т-34», который уже не в первый год участвует в празднике.

— В интернете как-то увидел 9 Мая, год 2012-й, что ли, умельцев, которые все делали сами: пулеметы «Максим», пушки, танки. Появилось желание самому тоже попробовать, — рассказывает потомок первых поселенцев села Свободного Сергей Василаки.

Помогает изготавливать технику и главный механик семейного предприятия. Хозяйство «Кирказона» семьи Василаки называется так в честь лианы-эндемика Приморского края. Здесь делают мед, выращивают овощи, а с недавних пор и груши с яблоками.

К этой весне планировали изготовить и собственный бронепоезд, но нужен специалист по сварочным работам, да и детали дорогие.

— Проблема в деталях. Именно в металле. Я уже запрашивал Партизанское депо. Старые локомотивные колеса бы мне, пять штук. Но все это металл, все дорого, все под отчетность.

Зато основная часть будущего поезда уже имеется и ждет своего часа:

— Это обыкновенная четырехкубовая цистерна, но она по форме — один в один паровой котел паровоза. К ней остается сделать колеса, поставить сбоку, сварить кабину. Передний отбойник, труба - и готово.

Обелиск «непотопляемым героям»

Еще одна гордость семьи Василаки — установленный в деревне пять лет назад обелиск. Сергей и Светлана сами придумали эскиз, получили разрешение главы района, выбрали эпитафию и самостоятельно установили конструкцию.

Среди 39 имен свободненцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной, трое - родственники Сергея Василаки. Дед погиб при форсировании Днестра, дядя пропал без вести под Сталинградом, а отец воевал с японцами с 1942-го по 1950-й и вернулся потом обратно в Свободное.

Летом 2016 года, почти сразу после установки, тайфун Лайонрок затопил село, и памятник стоял по постамент в воде. Сергей Василаки смог подобраться к нему только на лодке.

— Картина была незабываемая. Стоит туман, и в этом тумане стоит памятник. Такую войну тяжёлую прошли они, все эти испытания. И тут они выстояли.

Праздник, меняющий планы на жизнь

15-летняя Юлия, исполнявшая в спектакле роль ангела, после такого опыта планирует и дальше заниматься актерским мастерством.

Именно у обелиска и проходило в этом году театрализованное представление «Вперёд, к Победе!», которое подготовили школьники со 2-го по 10-й класс и дошколята под руководством специалиста Молодежного центра соседнего поселка городского типа Преображение Лианы Дудкиной.

Мероприятие объединило несколько поколений и населенных пунктов Приморья. Родители раздобыли детишкам реалистичные костюмы: военную форму, платья в стиле 1940-х. Зрителями приехали члены Совета ветеранов поселка Преображение, Совета ветеранов села Беневское, Совета ветеранов Лазо, в том числе единственный ветеран Лазовского района Иван Егорович Звегинцев.

Были и военные песни под баян, и танцы под музыку военных лет, и полевая кухня. Фото: Елизавета Василаки

В итоге мероприятие собрало больше сотни гостей со всего Приморья, несмотря на то, что расстояние от Владивостока по автодороге до Свободного около 300 км, а качество дороги оставляет желать лучшего: за Лазо начинается грунтовка.

Такие мероприятия важны, считает Сергей Василаки. Одно из лучших доказательств: девятиклассники, которые в прошлые годы участвовали в праздновании на 9 Мая в Свободном, не собирались идти в 10-й класс, пока не побывали на мероприятии.

ПО ТЕМЕ

Цветы, концерты и салют: как прошел День Победы во Владивостоке

Администрация города постаралась подарить горожанам праздник в каждом сквере (подробнее...)

«Мы гордимся, что живем с Вами в одно время». В День Победы во Владивостоке отмечает юбилей ветеран Великой Отечественной войны

Николаю Москаленко 9 мая исполнилось 95 лет (подробнее...)