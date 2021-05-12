Скорбим: во Владивостоке возложили цветы и игрушки в память погибшим при стрельбе в Казани

Во Владивостоке отдали дань памяти погибшим в Казани. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Стрельба в Казани на поражение, которую открыл по беззащитным детям 19-летний Ильназ Галявиев, унесла жизни 9 человек. Жертвами кровавой расправы стали 7 учеников и 2 преподавателя в гимназии №175. Жестокость бывшего воспитанника учебного заведения не укладывается в головах нормальных людей. Молодой человек, возомнивший себя Богом, взял в руки оружие и спокойно пошел убивать. Как говорится, чужих детей не бывает, поэтому вместе с Татарстаном 12 мая скорбит вся Россия. Память погибших при стрельбе сегодня почтили и во Владивостоке.

Горожане несут красные гвоздики на площадь. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Церемония возложения цветов 12 мая в 15:00 состоялась на площади Борцов Революции. Несмотря на промозглый ветер и морось, здесь собрались неравнодушные жители города и представители администрации Владивостока. Люди принесли цветы и игрушки. Среди пришедших оказалось особенно много молодежи. Кто-то молча всматривался в траурное фото, кто-то не скрывал эмоций, искренне сожалея о произошедшем.

Жители Владивостока разделают скорбь утраты с Казанью. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В церемонии возложения цветов также принял участие глава Владивостока Олег Гуменюк. Ранее мэр распорядился усилить безопасность в школах приморской столицы.

Глава Владивостока возложил цветы в память о погибших в Казани. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

11 мая 2021 года навсегда останется в памяти тех, кто пережил стрельбу в гимназии №175 в Казани и тех, кто больше никогда не увидит своих близких, получивших смертельные ранения. Выпускник учебного заведения, ворвавшийся в родную гимназию с ружьем, отнял жизни 9 человек и ранил больше 20 присутствующих. С содроганием сердца второй день подряд вся страна наблюдает за новостями и молятся, чтобы число погибших не возросло, и врачи спасли тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Цветы и игрушки возложили на главной площади Владивостока. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

После казанской трагедии в Приморье решено проверить готовность школ к быстрому реагированию в экстренных ситуациях. Об этом во время рабочего заседания заявил глава края Олег Кожемяко. Встреча в правительстве началась с минуты молчания в память о погибших накануне детях и учителях.

Трагедия разыгралась 11 мая. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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