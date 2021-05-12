В новом небоскребе во Владивостоке проверили систему пожарной безопасности, результаты удивили

В новом ЖК нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После трагедии в новостройке на Нейбута во Владивостоке, во время которой погибли двое детишек, в городе продолжаются масштабные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности. Пока ГИБДД расчищает запаркованные дворы, увозя оставленные с нарушениями машины на штрафстоянки, прокуратура проверяет исполнение законодательства непосредственно в домах. И очередной рейд выявил серьезные нарушения.

Так, в новом ЖК в Первомайском районе Владивостока, на этажах складировался мусор и вещи, к тому же в нарушении требований жилищного законодательства не производилась дезинфекция в подъездах. Однако еще более серьезным нарушение в доме № 3в по улице 2-ая Поселковая, который лишь недавно ввели в эксплуатацию, оказалась неработающая система водяного пожаротушения, а также два сломанных вентилятора дымоудаления. Словом, все то, что должно быть отлажено как часы и работать без сбоев в случае ЧП.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, большую часть из них уже удалось исправить. А вот обеспечения работоспособности системы пожаротушения в доме прокуратура добивается от отправляющей компании через суд. Кроме того, как оказалось, управляйка в новостройке работала с нарушением лицензионных требований.

– В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморья.

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