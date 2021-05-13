Главврач детской психиатрической больницы Приморья: Дети вешаются на поясах айкидо

Еще в феврале 2021 года психиатры докладывали об увеличении социальной напряженности среди детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выступая с докладом на круглом столе по безопасности школьников Владивостока, главный врач детской краевой психиатрической больницы Анастасия Горохова рассказала, что количество тревожных обращений детей и подростков за последнее время неуклонно растет. Пугают не столько цифры, сколько тот факт, что суицидальным наклонностям в большей степени подвержены дети из благополучных семей.

- Дети сейчас узнают о случаях суицида не в интернете, они через своих друзей и знакомых получают информацию о том, что кто-то погиб. Тенденция такова, что дети с суицидальными наклонностями из благополучных семей, они вешаются на поясах айкидо. В связи с этим система образования города выстроена четко. Мы работаем с классными руководителями и педагогами. Сначала мы говорили о суициде, три года назад начали активно беседовать о буллинге. В этом году вышли на педагогов внеурочного образования. Мы работали с тренерами, руководителями художественных студий, чтобы они понимали, как изменяется нажим, как изменяется топот во время танцев, резкость в спорте - это все первичные признаки суицидального намерения, - говорит главный врач детской краевой психиатрической больницы Анастасия Горохова.

Еще в феврале 2021 года специалисты докладывали об увеличении социальной напряженности среди детей. К сожалению, к концу апреля ситуация лучше не стала. Сравнивая показатели с 2020-м годом, Анастасия Горохова озвучила следующие цифры.

- С начала этого года на детский телефон доверия увеличилось количество обращений в 1,6 раз. На нашу линию поступило около 1500 обращений. От детей и подростков звонков увеличилось в 2,9 раз – 718 обращений. По вопросам суицида обратилось 106 человек. Увеличилось количество звонков по суицидальным намерениям – 86, после попыток суицида – 5 обращений. По жестокому обращению и пренебрежению нуждами ребенка – 81 звонок. Поступали обращения и по поводу жестокого обращения внутри семьи - 43 случая, по поводу сексуального насилия – 6 обращений, а по буллингу – 26 звонков, - сказала Анастасия Горохова.

Стоит отметить, что помимо телефонных обращений специалисты проводят также очные консультации. За последние 4 месяца было проведено 600 таких встреч, а это на 35% больше, чем за первые четыре месяца 2020 года.

- Очно консультировались по вопросам суицида 469 человек – 82% от общего количества консультаций. 94 ребенка миновали детского психиатра, обращаясь напрямую к клиническому психологу. Сейчас под наблюдением специалистов находятся 76 человек, из них с проблемой впервые обратились 46 человек, - заявила Анастасия Горохова.

Напомним, в Приморском крае работает детский телефон доверия: 8-800-2000-122. Линия круглосуточная, анонимная и бесплатная. Во Владивостоке также работает круглосуточная линия кризисного центра: 207-70-75.

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