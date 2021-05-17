И целого тела мало. Житель Владивостока объявил, что готов официально продать душу

Контракт по продаже души музыканту готов подписать житель Владивостока. Фото: www.instagram.com/onokonda.

Чего только не сделаешь ради хайпа, роста подписчиков и охвата аудитории. И если в прошлый раз даже мы удивились, когда житель Владивостока, блогер Егор Онопко, он же @onokonda, заявил о продаже собственной кожи под рекламу. Вскоре тела оказалось мало и Егор решил шокировать аудиторию – продать душу.

– Со мной связался довольно популярный исполнитель, который предложил официально купить душу, на договорной основе. Мы составляем официальный контракт и после моей смерти душа официально переходит в его распоряжение. Сделка состоится в ближайшее время. Цена 666 тысяч рублей, – рассказал Егор Онопко корреспонденту «КП-Владивосток».

Как уверяет парень, уже составлен договор, сделка пройдет в режиме онлайн. Напомним, буквально недавно молодой человек продал кожу под рекламу, разместив на шее ники тех, кто не поскупился заплатить. Весьма неоднозначный поступок вызвал волну комментариев и подогрел интерес к любителю хайпа. На него обратили внимание даже зарубежные СМИ.

Видимо, чтобы «удержаться на гребне популярности», молодой человек готов к новому скандалу. Как уверяет он сам, подобная сделка впервые пройдет в России.

В Приморье парень получил известность благодаря скандальной прогулке с девушками на поводках по центру Владивостока. Искренне надеемся, что слава не вскружит голову начинающему блогеру и он «не продастся» по кусочкам.

Блогер из Владивостока решил весьма неординарно прославиться. Фото: www.instagram.com/onokonda.

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