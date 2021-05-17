Мощный пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье: площадь огня 100 квадратных метров, трое госпитализированы

Мужчины в пожаре получили ожоги разных степеней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранним утром 17 мая на пульт пожарной охраны поступило тревожное сообщение о том, что в Лучегорске в частном деревообрабатывающем цехе, расположенном на улице Общественный центр, случился мощный пожар. Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП спустя 9 минут и убедились в том, что дело серьезное. Медлить было просто опасно для жизней, ведь внутри полыхающего цеха находились люди, поэтому пожарные тут же принялись тушить очаги пламени.

- В 8:14 пожар был локализован, а в 9:15 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - В результате происшествия были травмированы три человека. Пострадавшие были незамедлительно переданы бригаде скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, пожар возник после того, как случился взрыв масляного бака. Но точная причина случившегося – пока неизвестна.

- Состояние двух пострадавших оценивается, как легкое, еще у одного тяжелое. Ожоги, полученные в результате происшествия, относятся к 3 и 4 степеням. Все поступили в центральную районную больницу, - рассказали «КП-Владивосток» в краевом минздраве.

Известно, что всего в тушении пожара принимали участие 10 человек и 4 единицы техники. «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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