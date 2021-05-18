«Беги, Санда, беги»: отловленную в Приморье тигрицу выпустили на волю спустя год

Возвращение в дикую природу спустя год реабилитации. Фото: amur-tiger.ru/Oleg Kabalik.

Настоящая красотка выросла из некогда истощенного тигренка, отловленного в Ольгинском районе Приморского края. Хищницу, с необычным именем Санда, в честь старого названия села Горноводное – Сандагоу, выходили и обучили всем необходимым навыкам в Центре «Амурский тигр». Благодаря стараниям специалистов, спустя год, 90-килограммовая киса, смогла вернуться в дикую природу. Царицу тайги отвезли в Амурскую область для восстановления популяции.

Ровно год понадобился для реабилитации истощенного тигренка, который находился на грани жизни и смерти и выходил к людям в поисках еды. Из 9-10 -месячного заморыша Сандра превратилась в статную особу в расцвете сил.

– Санда во многом обязана своим чудесным спасением именно жителям села Горноводное, которые, заметив нестандартно ведущее себя животное, сразу же оповестили об этом сотрудников охотнадзора, и впоследствии активно делились с тигроловами информацией о ее местонахождении. Благодаря этому хищницу удалось максимально оперативно отловить, что, как выяснилось позже, спасло ей жизнь – еще день-два промедления и она неминуемо погибла бы от истощения. Кстати, именно местные жители попросили назвать тигрицу в честь своего села, – поделился генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Такой Санда попала в Центр. Фото: amur-tiger.ru.

Прежде, чем выпустить тигрицу на волю, специалисты провели ряд тестов, которые подтвердили способность полосатой хищницы к самостоятельной охоте и полноценной самостоятельной жизни. Санда также научилась правильно реагировать на присутствие человека, да и здоровье красотки больше не вызывало опасений у экспертов. Словом, все звезды сошлись, оставалось только определить место для выпуска. Амурская область в качестве нового дома выбрана неслучайно.

– Осмотр показал, что тигрица находится в великолепных кондициях, с оптимальным весом для своего возраста. Санда доказала специалистам, что умеет охотиться на весь спектр объектов питания, которые составляют кормовую базу в дикой природе. Для нее устраивали специальную тестовую охоту, и всегда она мастерски добывала корм. В Приморском крае самая большая популяция тигров, из-за высокой численности не так много свободных участков для обитания. В тоже время в Амурской области по вине человека группировка тигров была практически уничтожена. Сейчас совместно с правительством региона реализуется программа по восстановлению численности этих хищников по всему ДВФО, – поделился пофициальный представитель Центр «Амурский тигр» Вадим Шкодин.

Контрольный осмотр. Фото: amur-tiger.ru/Oleg Kabalik.

По словам специалиста, в Амурской области есть все необходимое для проживания бывшей воспитанницы – отличная кормовая база, обширная территория и свободные кавалеры, которые будут рады встрече с красоткой.

– Выпуск самок, на которых возлагается большая надежда по продолжению рода, это большой плюс для программы по восстановлению популяции. Так, в Еврейской Автономной области благодаря подобным выпускам удалось серьезно восстановить группировку, с 7-8 особей до 20. Следующий этап программы как раз – Амурская область, – отметил Вадим Шкодин.

Специалисты надеются, что группировки из Амурки и ЕАО со временем соединятся и образуют мощный костяк, обитающий на Дальнем Востоке.

Стоит отметить, что тигры изымаются из естественной среды обитания исключительно вынуждено. Например, из-за ранений, травм и других проблем со здоровьем. В Центре защиты животных оказываются все те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Выпуск обратно в тайгу – это всегда большое событие, которое становится возможным послее полноценной программы реабилитации.

Что касается Санды, ее выпустили В Архаринском районе Амурской области в окрестностях Хинганского заповедника. На нее надели ошейник с GPS-модулем, который в ближайшие годы позволит отслеживать перемещения тигрицы и контролировать ее безопасность.

Начало новой жизни для Санды. Фото: amur-tiger.ru/Oleg Kabalik.

В Центре реабилитации в селе Алексеевка сейчас остался тигренок Росомаха, которого нашли с тяжелыми травмами в тайге. Малыш пережил несколько серьезных операций и уверенно идет на поправку. Но для вольной жизни он еще слишком молод. Его судьба будет решаться не раньше следующего года. Также специалисты занимаются перевоспитанием тигрицы, которая держала в страхе жителей Хасанского района. Эксперты сейчас выясняют, почему хищница повадилась охотиться именно на собак, хотя ее физическая форма позволяет полноценно добывать копытных.

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