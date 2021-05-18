Новым мэром Владивостока станет Константин Шестаков

Константин Шестаков. Фото: Дмитрий Сорока

Новым мэром Владивостока вместо Олега Гуменюка станет Константин Шестаков, нынешний заместитель председателя правительства Приморского края. Эту информацию подтвердил глава региона Олег Кожемяко.

"Город будет с новой командой, ребята молодые, но и имеют опыт работы в правительстве. Завтра уже будет новый и.о мэра Владивостока — Константин Шестаков", — цитирует Олега Кожемяко ИА PrimaMedia.

По информации источников "КП-Владивосток", Константин Шестаков и его команда написали заявления на увольнение из правительства еще несколько недель назад. Но тогда его кандидатура не прошла согласование на уровне полпредства. Однако к нынешнему визиту Трутнева его все-таки удалось продавить, но пока процесс перехода де-юре еще никак не оформлен.

Напомним, глава Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку 18 мая, после критики со стороны губернатора Олега Кожемяко и полпреда Юрия Трутнева. Он руководил городом с декабря 2018 года, сначала в качестве и.о., а с марта 2019 года - как победитель конкурса на должность мэра. Прямые выборы главы города были отменены несколько лет назад.

По всей видимости, Константин Шестаков в ближайшее время тоже станет мэром с приставкой и.о., после чего пойдет на аналогичный конкурс. Впрочем, сомневаться в том, что депутаты городской думы в итоге проголосуют за его кандидатуру, не приходится.

Константин Владимирович Шестаков курирует в правительстве Приморского края в вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.

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