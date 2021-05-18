Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку

Олег Гуменюк руководил Владивостоком с марта 2019 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Олег Гуменюк 18 мая принял неофициальное предложение губернатора Олега Кожемяко и полпреда Юрия Трутнева уйти в отставку добровольно. Об этом он лично сообщил редактору КП-Владивосток.

- Да, заявление написал. О новом месте работы пока сообщить не могу, потому что пока никуда не собираюсь, - сказал Олег Гуменюк в разговоре с редактором "КП-Владивосток".

Большой неожиданностью эта отставка не стала, ведь еще в марте губернатор Олег Кожемяко вызвал главу приморской столицы, что называется, на ковер, и 40 минут высказывал претензии к работе. Там были и затягивание сроков по благоустройству, и вопросы строительства различных объектов, и устранение последствий ледяного дождя, конечно же. Закончился тот разговор своеобразным ультиматумом - за ближайший месяц навести порядок, иначе... Прямо не проговаривалось, но звучал недвусмысленный намек на отставку. Срок истек к майским длинным выходным. И хоть отставки тогда не произошло, мало кто сомневался, что она грядет, нужен только повод. Поводом выступил визит полпреда.

Утром 18 мая Юрий Трутнев и Олег Кожемяко вместе с мэром Олегом Гуменюком прогулялись по городу. Полпред много ругался, особенно у "Кванториума", который едва год проработал уже нуждается в ремонте. Чуть позже, в личном разговоре с Кожемяко, но при камерах, оба сошлись на том, что работа по «Дальневосточной единой субсидии» 2018 года, благодаря которой Владивосток должен был превратиться в столицу Дальнего Востока, организована слабо. И нужно искать нового мэра.

То, что предрекали еще в марте, случилось с небольшой отсрочкой, в мае. За эти два месяца успел сформироваться своеобразный "список преемников" из возможных кандидатов в мэры Владивостока. Среди них нынешний глава Артема Вячеслав Квон, вице-губернаторы края Константин Шестаков и Елена Пархоменко. Кстати, женщина Владивостоком еще никогда не руководила. Но "источники" сообщают, что никто из вышеназванных на эту расстрельную должность пока не рвется, как минимум добровольно.

Олег Гуменюк официально стал главой дальневосточной столицы в марте 2019 года по результатам конкурса. Официально – потому что до этого он несколько месяцев руководил городом с приставкой и.о. А еще ранее, в конце 2018-го, был назначен на должность первого заместителя главы города. Если отставка состоится, то новому главе города придется пройти ту же процедуру - самопрезентация, отбор комиссией и наконец голосование депутатов Думы Владивостока. Выборы мэра Владивостока, напомним, отменили несколько лет назад.

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Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14