Консолидированное решение. Глава Владивостока Олег Гуменюк прокомментировал свою отставку

Глава Владивостока рассказал о своей отставке. Фото: Милана СОКОЛ

18 мая стало известно об отставке главы Владивостока. Мэр города подписал заявление об уходе по собственному желанию после встречи полпреда президента Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко, на которой обсуждались кадровые перестановки в администрации города.

Теперь уже бывший глава Владивостока поспешил прокомментировать свою отставку на личной страничке в инстаграм, не став утаивать информацию от подписчиков.

– Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока. Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, – отметил Олег Гуменюк, пожелав напоследок человеку, который сменит его на посту, удачи в достижении результатов на благо жителей города.

Напомним, в декабре 2018 года Олега Гуменюка назначили и.о. главы Владивостока, а в марте 2019 он официально стал мэром города.

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