Миллиардер из Приморья открыл вакансию пресс-секретаря

Дмитрий Алексеев в Нагорном парке, который он восстанавливает за свои деньги Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сооснователь крупнейшей в России сети магазинов по продаже электроники и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев, фигурирующий в списках «Форбс», сообщил в соцсетях, что ищет помощника по СМИ.

«Я задумался о том, чтобы пригласить к себе не то чтобы пресс секретаря, сколько коллегу по работе с новыми медиа. Мне представляется, что мы еще не до конца осознаем, насколько теперь наступила новая информационная реальность, насколько изменилась роль коммуникаций и как это влияет на нашу жизнь. Работа во Владивостоке, подразумевается как основная. Мне видится образ молодого специалиста (студент?), жаждущего разобраться в том, как меняется современный информационный мир. Активного и любознательного», - написал Алексеев.

Кандидатам он предложил написать небольшое эссе из тезисов по теме «Как современные информационные технологии (новые медиа) меняют коммуникации между людьми и что из этого следует?» Размер зарплаты миллиардер не раскрывает, как и не обещает ответить всем соискателям. Но добавляет, что постарается поговорить со всеми, у кого будут интересные мысли.

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