«Как жаль, последняя надежда и опора города»: появилось видео с последствиями пожара на Уссурийском локомотиворемонтном заводе

Одно из крупнейший предприятий Приморья серьезно пострадало из-за пожара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мощный пожар, который произошел ночью на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, уничтожил часть здания. В результате происшествия выгорело 800 квадратных метров постройки. Местные жители сняли на видео последствия удара огненной стихии.

Напомним, пожар вспыхнул на заводе на улице Блюхера в 23:22. К моменту приезда специалистов огнем оказалось объято токарное оборудование, оконные рамы и крыша постройки. Проливка конструкций и разбор завалов продолжались до утра. Один из участков цеха предприятия, которое обеспечивает город большим количеством рабочих мест, пострадал довольно серьезно.

«Сгорела пропитка ЭМЦ. Наверное, не ремонтировали печи, вот и полыхнуло. 3000 людей лишились работы. Без электрических машин не выпустят тепловозы. Жалко людей, оставшихся без работы», «Горел не весь завод и не весь цех а участок в цеху, но участок значимый из-за которого потом могут приостановить работу всего завода, от него зависит выход продукции», «Как жаль, последняя надежда и опора нашего города», – с сожалением отмечают мсетные жители.

Причины происшествия и степень нанесенного ущерба еще предстоит выяснить экспертам.

ПО ТЕМЕ

«Все в огне, слышались взрывы»: в Приморье мощный пожар охватил здание Уссурийского локомотиворемонтного завода

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП (видео)

Стали известны подробности пожара на Уссурийском локомотиворемонтном заводе

Огонь уничтожил 800 квадратных метров постройки (подробнее...)