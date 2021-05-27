Вокруг куча пожарных и скорая. Во Владивостоке горит многоэтажка

Пожар в многоквартирном жилом доме на Эгершельде. Фото: принтскрин видео.

27 мая в жилом комплексе на Эгершельде случился пожар. По сообщениям очевидцев, полыхает квартира, расположенная на 19 жилом этаже (20, если считать от основания) в доме №66 строение 2 на Леонова. Это жилой комплекс «Два адмирала».

На место ЧП уже стянуты пожарные расчеты, скорая и полиция. Как стало известно «КП-Владивосток», местные жители забили тревогу, увидев дым и языки пламени из квартиры около 13:12. Спустя 7 минут на место приехали первые пожарные расчеты. По предварительным данным, огонь успел распространиться на 15 квадратов. Сложность тушения заключается в том, что квартира расположена на одном из последних этажей.

– Эвакуированы шесть человек. Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работает 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Тушение активно продолжается, – прокомментировали «Комсомолке» в ГУ МЧС Росси по Приморскому краю.