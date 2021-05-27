В загоревшейся квартире в новом ЖК во Владивостоке могла находиться майнинговая ферма – СМИ

Пожар произошел в многоквартирном дома на Леонова. Фото: Александра Терехова.

ЧП в жилом комплексе «Два адмирала» на Эгершельде во Владивостоке обрастает подробностями. Как сообщает портал VL.ru, в сгоревшей квартире, скорее всего, находилась майнинговая ферма (сложная техническая установка, помогающая добывать виртуальную валюту). Пожар мог возникнуть из-за того, что сесть попросту не выдержала нагрузки.

Пожар в многоквартирном доме на Эгершельде. Фото: предоставлено очевидцами.

Как отмечают коллеги, сама квартира пустая, без мебели и отделки. Повсюду висят провода. По предварительной информации, помещение сдавалось. Мужчина, появившийся на месте ЧП и представившийся хозяином, наотрез отказался разговаривать с журналистами.

«Комсомолка» обратилась за комментариями для разъяснения ситуации в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, однако специалисты ведомства подобное заявление не подтвердили, хотя и опровергать тоже не стали. Причину пожара предстоит установить экспертам во время официальной проверки.

Пожар случился на одном из верхних этажей. Фото: Александра Терехова.

К счастью, во время ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Напомним, в Артеме несколько лет назад сгорела часть дома из-за криптовалютчика, который обустроил майнинг-ферму. Проводка не выдержала напряжения, в огне оказалось семь квартир. Пожарные тушили полыхающий дом 10 часов. Ущерб от действий предприимчивого жильца составил порядка 53 миллионов.

ПО ТЕМЕ

Вокруг куча пожарных и скорая. Во Владивостоке горит многоэтажка

Эвакуировали шестерых, очевидцы делятся кадрами с места ЧП (фото, видео)

Майнинг-ферма могла вызвать короткое замыкание и сжечь дом в Приморье

Точную причину пожара установят эксперты, но на это нужно время (подробнее...)