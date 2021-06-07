Доход главы Владивостока Константина Шестакова: в 2 раза больше, чем у предшественника Олега Гуменюка

В среднем Константин Шестаков получал в 2019-м году почти 316 тысяч в месяц, а в 2020-м уже 599 тысяч. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Общий доход и. о. главы Владивостока Константина Шестакова, перешедшего из регионального правительства в администрацию города на смену Олегу Гуменюку, составил в 2020 году около 7,1 миллиона рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2019-м. Список недвижимости же не изменился. У градоначальника в собственности внедорожник Toyota Rav4.

Константин Шестаков, согласно его официальной биографии, в органах власти Приморья работает с 2010 года, что позволяет достаточно подробно изучить его доходы и имущество.

Доходы

В «коронавирусный» год на посту вице-губернатора Приморья Шестаков побил и собственный рекорд: нажил почти вдвое больше, чем годом ранее: 3,8 миллиона рублей в 2019-м против 7,1 миллиона в 2020-м.

Для сравнения, у бывшего главы администрации приморской столицы Олега Гуменюка в 2020 году доход был куда скромнее - 3,5 миллиона рублей.

Согласно декларациям, в 2019-2020 годах вырос и доход супруги Шестакова Виктории - с 322 рублей до 675 тысяч.

Перемены в автопарке

В 2016 году, когда Константин Владимирович занимал должность директора департамента туризма Приморского края, в семье из двух взрослых было три автомобиля: за ним числился кроссовер Hyundai Tucson, а за женой Викторией - Opel Mokka и внедорожник Suzuki Escudo.

В 2018 же году году будущий градоначальник стал пешеходом, по крайней мере, согласно декларации об имуществе. А у его супруги остался только любимый Opel, который был у нее в собственности в общей сложности минимум шесть лет.

Однако в прошлом году Виктория Шестакова все-таки отказалась от своего немецкого авто, оставшись без личного транспорта, зато у Константина спустя два года появилась наконец машина - Toyota Rav4.

Маткапитал и распроданная недвижимость

В 2020 году в собственности у Константина Шестакова, согласно недавнему отчетному документу, 7/16 долей квартиры площадью 33,5 квадрата, а также отдельная квартира в 44,6 квадрата. Ими он владеет с 2018 года.

В собственности у супруги нынешнего градоначальника также 7/16 долей той же квартиры в 33 с половиной квадратных метра, а в пользовании - квартира супруга. Детей в семье сейчас двое - сын и дочь, и у каждого в собственности по 1/16 доли семейной квартиры.

Однако в далеком 2014-м недвижимости было намного больше - у бывшего директора департамента туризма Приморского края была просторнейшая квартира в 81,4 квадрата, дважды по площади превышающая ту, в которой семья живет сейчас. В то время, как у его жены - гараж в 32 квадрата.

Примечательно, что в 2018 году семья Шестаковых воспользовалась материнским капиталом за второго ребенка на приобретение своей нынешней квартиры.

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