Биография Константина Шестакова, будущего мэра Владивостока: приличный семьянин с внушительным послужным списком

Администрацию Владивостока возглавит Константин Шестаков. Фото: Милана СОКОЛ

18 мая стало известно, что Константин Шестаков станет новым мэром Владивостока, сменив на этом посту Олега Гуменюка, отставку которого пророчили вот уже несколько месяцев. Рассказываем, что известно о новоиспеченном главе города.

Биография

Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. В 2004 году выпустился из Дальневосточного государственного университета. У Константина два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Женат, воспитывает дочку и сына.

Карьера

Шестаков начинал свое восхождение по карьерной лестнице с работы в туристической компании ООО «Диалог народов-1». В 2010 году устроился в правительство Приморья, занимая различные должности в сфере туризма. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года.

В мае 2017 года Константин Шестаков занял должность руководителя Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ.

В сентябре 2019 года в свой День рождения Константин Шестаков стал новым вице-губернатором Приморья. До недавнего времени Шестаков курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.

Коротко о главном

За годы работы в правительстве Приморского края Шестаков зарекомендовал себя как профессионал. Неоднократно участвовал в важных переговорах, развивал привлекательность Приморья с точки зрения туризма и решал проблемы, возникающие на границе. В разгар пандемии помогал с эвакуацией туристов, застрявших в других странах. К слову об эпидемии, Шестаков и сам переболел COVID-19, продолжая работать удаленно из больницы. В общем послужной список у зампреда правительства солидный и впечатляющий, надеемся, что его умения и навыки также послужат на благо Владивостока.

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