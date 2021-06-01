«Маму, вероятно, убили»: крошечного дальневосточного котенка спасают в Приморье

Малышке около недели. Фото: принтскрин видео.

Очередная необычная история спасения пришла из парка «Белый лев», именно сюда обратились приморцы, которые нашли в пригороде Уссурийска крошечного котенка. Малышка, которой около недели от роду еще даже не открыла глаза. Оставлять котейку на произвол судьбы добросердечные жители края не стали, однако, заметив необычный окрас, решили все же проконсультироваться с профессионалами, и не зря. На первый взгляд обычный домашний питомец оказался редким дальневосточным лесным котом.

В апреле, добрые кадры с домашней кошкой, выкармливающей лесных котят, буквально взорвали сеть. И именно эта история натолкнула новых хозяев найденной малышки, отправиться в зооуголок, расположенный в Тимофеевке. Хоть люди, судя по всему, попались опытные и кормили новорожденное чудо специальной смесью, они все же решили, что в парке, в окружении специалистов, ей будет комфортнее. Кстати, все, живущие в парке дальневосточные коты или, как их еще называют амурские леопардовые коты, именно найденыши. Когда-то их также привезли сюда в младенчестве, а сейчас они уже не только выросли, но и сами стали родителями.

Что касается новой гостьи «Белого льва», специалисты считают, что маму крохи, скорее всего убили. Главный ветеринарный врач парка Виктор Агафонов, надеется, что дни скитаний не сказались на здоровье малютки. По крайней мере, внешне котенок здоров. Красотку уже обработали от паразитов и окружили заботой, киса пока еще не открыла глазки. Все приемы пищи у редкого дальневосточного хищника – по часам. Персонал наденется в ближайшее время найти и для этой сиротки кормящую кошку.

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