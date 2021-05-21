Дагестанских песцов усыновила приморская Маруся: собака приняла чужих детей как своих

Теперь малыши окружены заботой и теплом. Фото: принтскрин видео.

Парк «Белый лев», расположенный в Тимофеевке, хоть и открылся буквально в прошлом году, но уже успел прославиться добрыми историями. Здесь выхаживают подкидышей и спасают попавших в беду животных, а главное – обитателям настолько комфортно, что даже редкие виды размножаются в неволе. Очередные добрые вести пришли из зооуголка и сейчас, троим новорожденным песцам нашли кормящую маму и, что удивительно – это собака.

Трое очаровательных мальчишек появились на свет несколько дней назад. Родителей малышей ранее спасли со зверофермы в Дагестане. Пара освоилась и даже произвела на свет потомство, но вот незадача у мамы трех очаровательных комочков начались осложнения после родов. Самочка какое-то время успела покормить ребятишек, после чего ее отселили и начали лечить антибиотиками.

Работники парка надеялись выкормить маленьких своими силами. Опыт в подобных делах у них колоссальный, курс «молодого бойца» ранее все прошли в зоопарке «Садгород», который уже много лет работает во Владивостоке. Однако детеныши, познавшие материнское молоко, наотрез отказались от смеси и бутылочек. Спасать ситуацию решено было с помощью неравнодушных жителей край. И к счастью для всех, решение нашлось в короткие сроки.

На призыв о помощи в сети откликнулась Наталья. Женщина быстро сориентировалась и привезла свою любимицу Марусю. Несмотря на все переживания, смену обстановки, чужой запах, да и вовсе другой вид, китайская хохлатая пуховка приняла песцов как родных. Теперь новоиспеченная мамочка окружает теплом и заботой не только своего щенка, но и трех проголодавшихся малышей. Понаблюдать за самой заботливой мамой предлагаем на видео.

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