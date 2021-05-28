Во Владивостоке на месте обветшалых подпорных стен возводят новые, более прочные и безопасные объекты

Новые подпорные стены строят в разных районах города. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт подпорных стен, которые пришли в негодность. На месте старых, изношенных конструкций вскоре появятся новые, более прочные строения. Сейчас по заказу администрации города подрядчики трудятся сразу по нескольким адресам.

Масштабные работы ведутся на улице Ладыгина, 17 – 19а. Здесь подпорную стену, которая защитит автомобилистов от вечного камнепада, возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая длинна конструкции составит 550 метров с переменной высотой. По словам специалистов управления дорог и благоустройства мэрии города, сейчас высота стены составляет от 1,8 до 3 метров. Самый высокий участок будет возле остановки общественного транспорта, там стена достигнет почти 5 метров.

Возведение подпорки проходит и в районе дома №18 на Окатовой. Здесь заливают фундамент и готовят армокаркас. Протяженность конструкции будет около 140 метров, а высота – до 6.

Подготовка фундамента для подпорной стены ведется на проспекте Красного Знамени, 45. А вот в районе дома №7 на улице Зои Космодемьянской работы наоборот практически завершились. Подрядчики уже построили стену, сейчас ремонтируют лестницу и благоустраивают территорию.

«КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала и о ремонте подпорной стены рядом с домом №8 на Володарского. Исторический вид конструкции будет полостью восстановлен. Для этого подрядчик специально заказал балясины и другой декор на заводе в Екатеринбурге.

– Все работы идут по графику. Каждый этап проводится под строгим контролем. Сейчас к работам приступает еще один подрядчик. Он займется возведением подпорных стен по обеим сторонам улицы Олега Кошевого, – отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

Также «Комсомолка» сообщала, что администрация города ищет подрядчика для капитального ремонта подпорной стены на Светланской, 207. Компания «Прайд», которая должна была сдать объект еще в прошлом году, не справилась с задачей. Контракт расторгнут, по решению Управления федеральной антимонопольной службы нерадивого подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.

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