«Точно не помню, сколько их было»: крановщик проявил смекалку и в одиночку спас больше 10 человек во время мощного пожара на Камчатке

На снимке сам Евгений Шестаков, крановщик, в один день ставший героем. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Новость о том, что на Камчатке вспыхнул корпус строящейся школы на проспекте Рыбаков, обернулась настоящей героической историей. Пожар – явление страшное. Именно поэтому, когда люди проявляют смелость и мужество в подобных ЧП, молчать о таких молодцах – сродни преступлению.

Евгений Шестаков – простой машинист стреловых самоходных кранов подрядной организации, которая и занималась строительством школы. Когда здание загорелось, он находился на месте. Пока часть строителей спешно покидала корпус, чтобы не угареть, крановщик увидел, как на крыше в заточении у густых столбов дыма оказались его коллеги. Огонь разрастался с каждой секундой все больше и больше. Бросить их – значило оставить умирать. Евгений не растерялся, проявил мужество и смекалку. Они вместе с товарищем прицепили к стреле машины бадью и при помощи емкости начали спускать рабочих с крыши на землю.

- Человек шесть-семь я снял со второго этажа, точно не помню, сколько их было, видимость ухудшал очень плотный и едкий дым. После того, как люди оказали внизу, я поднял бадью к третьему этажу - там мужики уже повыбивали окна, так как на них не было ручек, - рассказывает крановщик Евгений Шестаков.

Известно, что дальневосточник спустил пятерых строителей, а потом вернулся к коллеге, который был на крыше. В общей сложности, лишь по предварительным расчетом, Евгений оказался спасителем для более десяти человек.

- Все произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моем месте поступили бы многие, - говорит Евгений.

Как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» эксперты, пожар был настолько серьезным а дым таким едким, что если бы не Евгений, ситуация обернулась бы катастрофической трагедией. Оставить героический поступок Евгения без внимания сотрудники МЧС не могли. Как отмечают в пресс-службе регионального «чрезвычайного» ведомства, решается о том, чтобы представить крановщика к награде.

Напомним, что пожар в строящемся корпусе школы произошел 1 июня утром. После обследования сотрудники МЧС присвоили ему второй, повышенный, ранг вызова. Спустя несколько часов, возгорание было полностью потушено. В результате случившегося были уничтожены строительные материалы и выбиты пластиковые окна. Площадь пожара, по обновленной информации, составила 200 квадратных метров. Боролись с огнем 55 человек и семь единиц техники. Трое строителей отравились газом, их осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

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