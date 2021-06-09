Во Владивостоке после гибели ребенка в заброшенном здании задержали высокопоставленного полицейского

Во Владивостоке трагедия в заброшенном здании обернулась задержанием сотрудника полиции. Фото: Милана СОКОЛ

Трагедия, которая произошла во Владивостоке в выходные, обрастает новыми подробностями. В заброшенном здании на Зои Космодемьянской, 25, погиб подросток. Как оказалось, «ночлежка», куда раньше свозили маргинальных личностей, до сих пор числится на балансе УМВД города, вот только законсервировать или снести постройку все никак не удавалось. По данным личного источника редакции «КП-Владивосток», близкого к следствию, после ЧП был задержан высокопоставленный полицейский, в ближайшее время должен состояться суд по избранию меры пресечения в отношении полицейского.

Начальника тылового обеспечения УМВД России по городу Владивостоку подозревают в халатности. По мнению следствия, специалист должен был обеспечить безопасность на объекте. Родственники полицейского пытаются отстоять его честное имя с помощью СМИ и соцсетей. По словам жены Сергея Дегтярева, он неоднократно пытался передать здание на баланс городу, также предлагал законсервировать опасный объект и разобраться с охраной. Супруга уверяет, что мужу никак не удавалось добиться финансирования.

Напомним, после гибели 14-летнего подростка следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что подростки пришли в заброшенное аварийное здание даже не для игр, по предварительной информации, ребята надеялись найти металл, чтобы потом его сдать. Специалисты считают, что необходимый для добычи лома инвентарь детям предоставил местный бизнесмен. Владелец пункта приема металлолома работал без лицензии. После ЧП на Чуркине ответственные лица проверяют и другие металлоприемки. Расследование трагедии продолжается.

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