Пробки в девять баллов сковали Владивосток

Традиционные пробки на Светланской.
Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ
Пятничный вечер во Владивостоке заставляет многих горожан провести время в многочасовых пробках. Масштабные заторы в девять баллов наблюдаются на главных артериях города. Учитывая погодные условия, можно ожидать ухудшения дорожной обстановки.
Больше всего красного цвета видно в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Стоит Золотой мост в обе стороны, а также улицы Алеутская, Борисенко, Вилкова, Гоголя, Калинина, Котельникова, Луговая, Мордовцева, Некрасовская, Нижнепортовая, Окатовая, Олега Кошевого, Светланская, Спортивная, Фадеева, Шилкинская. Загружены и проспекты Красного Знамени, Океанский, Партизанский проспект.
Главные артерии города уже загружены, а непогода может это ухудшить.
Фото: Яндекс.Карты
Напомним, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Активный фронт будет влиять на погоду в регионе с 11 по 12 июня. По данным синоптиков, ожидается дождь, местами сильный.
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