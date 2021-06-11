Пробки в девять баллов сковали Владивосток

Традиционные пробки на Светланской. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Пятничный вечер во Владивостоке заставляет многих горожан провести время в многочасовых пробках. Масштабные заторы в девять баллов наблюдаются на главных артериях города. Учитывая погодные условия, можно ожидать ухудшения дорожной обстановки.

Больше всего красного цвета видно в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах. Стоит Золотой мост в обе стороны, а также улицы Алеутская, Борисенко, Вилкова, Гоголя, Калинина, Котельникова, Луговая, Мордовцева, Некрасовская, Нижнепортовая, Окатовая, Олега Кошевого, Светланская, Спортивная, Фадеева, Шилкинская. Загружены и проспекты Красного Знамени, Океанский, Партизанский проспект.

Главные артерии города уже загружены, а непогода может это ухудшить. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Активный фронт будет влиять на погоду в регионе с 11 по 12 июня. По данным синоптиков, ожидается дождь, местами сильный.

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