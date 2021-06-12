Лежал лицом в песок: малыш, чьи родители пропали на озере Ханка в Приморье, сейчас находится в больнице

Побережье озера Ханка. Фото: Анна СОБОЛЬ

Вот уже вторые сутки в Ханкайском районе спасатели прочесывают озеро Ханка в поисках пропавшей супружеской пары. Андрей и Кристина бесследно исчезли, а их трехлетний сын чудом выжил, но получил переохлаждение. Сейчас мальчик находится в местной больнице, к нему уже приехала бабушка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 11 июня. На озере Ханка, куда приехала отдыхать семья из трех человек, местные жители села Камень-Рыболов обнаружили пустую лодку. На поиски они отправились неспроста – почти сутки в лагере, разбитом на берегу, никого не было, и тогда сельчане забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Лодка, на которой семья вышла на озеро. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Из официальных источников известно, что мальчика нашли прямо в лодке. Сам транспорт оказался прибитым к деревьям за семь километров от лагеря семьи. Родителей мальчика поблизости нигде не оказалось. Однако, корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с местным жителем, близким к ситуации, который рассказал, что ребенка нашли не в лодке.

- Он лежал лицом в песок, полностью раздетый. На нем был только спасательный жилет, - рассказал собеседник «КП».

На момент обнаружения ребенка, медики диагностировали его состояние как тяжелое из-за переохлаждения. Уже в субботу, 12 июня, состояние трехлетнего мальчика оценивается как стабильное. Ребенок находится в местной больнице.

- Согрелся и даже смог покушать. Остается надеяться, что родителей найдут живыми, - сообщил собеседник.

К слову, в медицинское учреждение уже приехала бабушка малыша. Сейчас она находится вместе с ним в больнице.

Место, где обнаружили надувную лодку. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомолка», По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

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