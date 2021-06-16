Урок морали. Против школьниц, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову в Приморье, возбудили уголовное дело

Выясняем, насколько суровое наказание грозит девочкам. Фото: ars.town.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении двух школьниц 14-ти и 15-ти лет, которые осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии в 2015 году. Девочки стали «звездами» в одну ночь, попав в объектив камер наружного наблюдения. Но лучше бы «глаза» этого не видели. Подростки в ночь на 14 июня, заранее осмелев после выпитого алкоголя, пошли гулять по Арсеньеву. Видео того, как девочки «овандалели», теперь обсуждают сотни пользователей сети.

- На улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова девушки, зайдя за памятник герою, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли. Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли видео с камер видеонаблюдения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - рассказала полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю.

Кстати, магазин, в котором девочкам продали алкоголь ночью, уже нашли. Инициирован вопрос о том, чтобы привлечь продавца к административной ответственности. Следователи выяснили, что раньше одна из подростков уже переходила дорогу закону. Уголовное дело по статье «Кража», в котором она – фигурант, сейчас рассматривается в суде.

Стоит отметить, что за вандализм законом предусмотрено довольно суровое наказание. Если не считать принудительных работ и ограничения свободы, то девочкам грозит и реальная колония до трех лет.

- То, что одна из девочек уже является фигурантом уголовного дела, может войти в характеристику на суде. Но это не отягчающее обстоятельство. Вандализм, действительно, входит в список статей, ответственность за которые наступает с 14 лет. Санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Признаться, я не думаю, что девочек приговорят к реальному лишению свободы. Процент такого исхода ничтожно мал. Скорее всего они отделаются условным сроком или принудительными работами, - резюмировал в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» адвокат Алексей Ананьев.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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