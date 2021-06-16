«Мальчику повезло, что чайки не выклевали ему глаза»: Первым трехлетнего ребенка на Ханке обнаружил сотрудник заповедника

Мальчика нашли в 7 км от лагеря на одном из намытых островков. Фото: СУ СК по ПК

Сотрудник Ханкайского государственного биосферного заповедника 11 июня нашел трехлетнего мальчика в 7 км от лагеря в районе села Новониколаевка на одном из намытых островов. Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» о коварстве озера, невероятном везении малыша и о том, как избежать таких трагедий в будущем.

В августе этого года будет 25 лет как Валентин Михайлович Козырев работает в Ханкайском государственном биосферном заповеднике. Он объяснил, что местные жители знают характер озера Ханка и в непогоду на воду не выходят.

- К нам приезжает много городских жителей, которые привыкли отдыхать на море. Но озеро опаснее, ведь тут буквально за полчаса может разыграться шторм. Видно дно – такой сильный ветер поднимается, а волны притом крутые, обрывистые. Из-за этого лодки часто переворачиваются.

Валентин Михайлович уверен, что наиболее вероятной причиной трагедии стало купание в озере.

- Говорят, что ребенок рассказывал, как папа купался, прыгал с лодки, потом не смог подняться. Мама дала руку и выпала сама. Лодка была не на якоре, ее тут же подхватило юго-западным ветром и начало уносить. Родители догнать судно уже не смогли. Рассказывают, что родители кричали мальчику нажать кнопку на моторе, но увы.

Ребенок был в шоковом состоянии, когда его нашли. По словам Валентина Михайловича, малыш так сильно трясся, что выбил головой ямку на песке:

- Он страдал от переохлаждения, ни на что не реагировал. Когда я подошел на катере к этому островку, то первое, что бросилось в глаза – «подпрыгивающий» жилет. Это малыша так сильно колотило от холода. Сутки он пробыл на этом островочке, а целый день шел дождь. Мальчику очень повезло, что он уткнулся головой в песок, потому что на том острове находится множество гнезд чаек с яйцами и птенцами. При защите потомства эти птицы очень агрессивны, к тому же их притягивает все блестящее. Глаза же, как известно, сильно блестят.

Вместе с Валентином Михайловичем ребенка спасали житель села Троицкое Виталий Васильков и полицейский Владимир Поварчук. Малыша растерли, укутали в спальный мешок и доставили в село Троицкое, где его ждала скорая помощь.

Валентин Михайлович отметил, что при выходе на озеро важно соблюдать два правила: быть в спасательных жилетах и трезвыми. Тогда вероятность печального исхода уменьшается.

Местные знают, насколько Ханка опасна в шторм. Фото: СУ СК по ПК

Напомним, что 10 июня на озере Ханка пропали супруги Кристина и Андрей. Спустя сутки был найден их трехгодовалый сын и лодка, у которой был оторван мотор. Но родителей нигде не было.

Несмотря на сильное переохлаждение, мальчика удалось спасти. Его оперативно доставили в реанимацию, но уже через два дня перевели в обычную палату. Сейчас с ним бабушка и другие родственники, его жизни ничего не угрожает. Ребенка готовят к выписке.

Поиски родителей продолжались пять суток. Все это время волонтеров и спасателей не покидала надежда, но в среду, 16 июня, сотрудники МЧС сначала заметили тело девушки, а через 10 минут обнаружили и мужчину. Эксперты продолжают работать на месте ЧП, но предварительно сообщили, что никаких телесных повреждений они не обнаружили.

Кристина и Андрей вместе уже много лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малыш остался сиротой: в Приморье нашли тела пропавших на озере Ханка супругов

На месте ЧП работают криминалисты (подробнее..)

Исчезнувшие родители и чудом спасенный малыш: что известно о трагедии на озере Ханка

Следователи рассказали наиболее правдоподобную версию, однако ни Кристину, ни Андрея до сих пор не нашли (фото, видео)

Лежал лицом в песок: малыш, чьи родители пропали на озере Ханка в Приморье, сейчас находится в больнице

Специалистам удалось найти бабушку спасенного мальчика, которая уже приехала к ребенку

(подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14