Исчезнувшие родители и чудом спасенный малыш: что известно о трагедии на озере Ханка

Андрей и Кристина любят активный отдых и рыбалку. Фото: из личного архива

В начале июня 42-летний Андрей, житель поселка Новый, упаковал удочки, туристическую палатку и другое снаряжение для активного отдыха в багажник своего «Ниссан Ноут», сделал фото, выложил в Инстаграм и подписал «К новым приключениям готовы!» Так он, вместе со своей 31-летней супругой Кристиной и 3-летним сыном, собирался на отдых и рыбалку на озеро Ханка, крупнейшее в Приморском крае.

Уже через несколько дней про озеро Ханка услышат многие даже за пределами региона. Про то, что на нем бесследно исчезла супружеская пара Кристина и Андрей, про то, что на одном из островов найдена лодка с оторванным мотором, а рядом с ней, лицом в песок, лежал замерзший ребенок. Про то, что малыша успели доставить в реанимацию и спасти, и сейчас он идет на поправку и готовится к выписке, но его родителей не обнаружили до сих пор.

Продукты на столе, машина не заперта…

Андрей и Кристина бывали на Ханке не раз, да и вообще для них активный отдых и путешествия по краю были идеальным времяпрепровождением. Андрей заядлый рыбак, моторной лодкой управляет уже очень давно, выходит с ней и в море, и на озера. Часто брал с собой и маленького сына, причем всегда надевал на ребенка спасательный жилет.

Кристина тоже поддерживала увлечения мужа, и все их знакомые подтверждают, они оба любили активный отдых и путешествия, но еще сильнее – своего сына Демида. И подвергать бы его опасности напрасно не стали.

Лагерь разбили рядом с селом Троицкое на берегу Ханки. Само озеро хоть и большое, но мелкое, средняя глубина 3 метра, частично озеро находится на территории Китая, но от Троицкого до границы по прямой более 40 км. Берега озера болотистые, много отмелей, маленьких островков, кустов, а еще тут нередки внезапные штормы. Зато места рыбные. Так что супруги взяли с собой надувную моторную лодку. Здесь практически все отдыхающие приезжают со своими лодками.

Лагерь семья покинула 10 июня. Фото: УМВД по Приморскому краю

10 июня Андрей и Кристина вместе с Демидом сели в лодку и покинули лагерь, вряд ли планировали надолго: на туристическом столике остались продукты, палатка и кухня не закрыты, даже машина не заперта. Этот факт позволил родственникам подозревать потом, что семья могла в спешке скрываться от каких-то местных аборигенов.

Так или иначе, они уплыли на лодке на север, и в лагерь больше не возвращались. 11 июня некто по имени Олег Романов, его сейчас в основном и благодарят за неравнодушие, заметил, что лагерь давно и подозрительно пустой и поднял тревогу. Очень быстро начались поиски – отдыхающие на лодках стали прочесывать местность. В лагерь приехал оперуполномоченный Владимир Поварчук, он вместе с неравнодушным гражданином Виталием Васильковым на его лодке тоже отправились на поиски.

Лодку нашли в 7 км от лагеря с оторванным мотором. Фото: УМВД по Приморскому краю

Уже спустя несколько часов после того, как поднялась тревога, обнаружили и саму лодку: в 7 километрах от лагеря, в районе села Новониколаевка, на одном из намытых островов, она застряла в кустах. Мотор оторвало, как при ударе о мель. К месту крушения подъехали, как утверждают в ОВД Ханкайского района, почти одновременно Валентин Козырев на своей лодке, а затем и группа Василькова с Поварчуком.

То, что произошло дальше, заставляет содрогнуться. Рядом с лодкой, на берегу, лицом в песок, мокрый, замерзший, практически без признаков жизни, лежал трехлетний ребенок. Нужно было действовать очень быстро. Малыша завернули в теплый бушлат, на лодке доставили в Троицкое, где уже ждала скорая, и срочно повезли в реанимацию Ханкайской ЦРБ.

«Я был на необитаемом острове»

Врачи все сделали правильно и вовремя, тут можно поблагодарить всех: и кто искал, и кто поднял тревогу, и кто, не медля, доставил ребенка в руки медиков. Ведь как оказалось, ребенок больше суток оставался один на берегу. Его спасение – это настоящее чудо. Особенно учитывая, что уже 13 июня его перевели из реанимации в обычную палату и уже готовят к выписке.

С ребенком сейчас бабушка, мама Андрея. В гостях у него уже побывали следователи, подарили ему радиоуправляемую машинку. Демид рассказал им, что был на необитаемом острове. Несмотря на юный возраст, он по-мужски успокаивает своих родных, что все будет хорошо.

Мальчика планируют выписать в ближайшее время. Фото: СК по Приморскому краю

Мальчик попал в Ханкайскую ЦРБ в тяжелом состоянии, у него было серьезное переохлаждение и испуг. После того, как его перевели из реанимации у ребенка появился аппетит, малыш немного отошел от стресса, начал смотреть мультики.

– Завтра планируется выписка после контрольных анализов. С ребенком в отделении находится бабушка, – прокомментировала пресс-секретарь министерства здравоохранения Приморья Светлана Дмитриченко.

С оторванным мотором

Поиски родителей мальчика до сих пор продолжаются. Спасателям помогают пограничники, полицейские, следователи, дружинники и волонтеры «Примпоиска». В социальных сетях неравнодушные жители края ищут владельцев квадракоптеров, которые могли бы помочь прочесать акваторию и берега с воздуха.

Лодку нашли в 7 км от лагеря с оторванным мотором. Фото: УМВД по Приморскому краю

В следственном комитете уже озвучили предварительные причины трагедии. Установлено, что во время движения лодки по волне отец семейства, не удержавшись упал в воду. Супруга стала пытаться его удержать его за руку и сама спикировала за борт. Оба были без спасательных жилетов, уверяют следователи. А лодка с ребенком продолжила движение, пока не врезалась в остров.

Правда, все равно не очень понятно, что было дальше, почему родителей до сих не нашли. Друзья и родственники, да и просто все неравнодушные люди надеются на лучшее. С Демидом чудо произошло, Кристина с Андреем его тоже достойны.

Андрей и Кристина, из личного архива

В любом случае, возбуждено уголовное дело по статье убийство (105 УК РФ), таков порядок. На месте побывал главный следователь края, руководитель регионального СК Владимир Фомин. На Ханке работает полный штат отдела криминалистики следственного управления. Да и вообще к произошедшему приковано сейчас огромное внимание. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, розыск потерпевших продолжается.

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