ФСБ задержала в Приморье офицера-самозванца, который пошел на аферу ради 10 миллионов рублей

Услуги "силовика" стоили дорого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ Приморья задержали двух подозреваемых в мошенничестве. Аферисты силовикам попались необычные, с изюминкой. Почти коллеги. Дело в том, что один из мужчин представлялся офицером Федеральной службы безопасности. В конечном итоге он оказался еще и отзывчивым и добродушным человеком.

Когда он узнал о том, что некоему бизнесмену житель Уссурийска задолжал денег, поспешил помочь. Он пообещал предпринимателю, что избавит его от этой проблемы. Мужчина рассказал коммерсанту, что может возбудить против должника уголовное дело. Это ведь в разы ускорит процесс возвращения наличных. Правда, помочь чекист обещал не за «спасибо».

За такое покровительство силовик запросил 10 миллионов рублей. План был почти реализован. Но всех участников сделки, включая самого лже-силовика и его подельника, задержали во время дачи взятки. Все дело в том, что наш герой оказался совсем не сотрудником ФСБ.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемый уже задержан, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю.

Известно, что материалы в отношении товарища, который помогал фейковому чекисту, выделено в отдельное делопроизводство. Несмотря на то, что должность у афериста была липовая, срок обоим светит вполне реальный, да к тому же суровый - до 10 лет лишения свободы.

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