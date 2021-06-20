«Как только ни заманивают». За прививку от коронавируса во Владивостоке раздают билеты в цирк

Фото: Владивостокский цирк.

Во Владивостокском цирке за прививку от коронавируса бесплатно раздают билеты на представления. Об этом сообщило само учреждение на своей странице в Инстаграм. Подробнее – в материале «Комсомолки».

О необычном эксперименте стало известно накануне. В профиле Владивостокского цирка в социальных сетях появилась публикация, рассказывающая о появлении очередного пункта вакцинации против Covid-19. Казалось бы, ничего необычного, мобильные прививочные уже ни для кого не редкость. Вот только за прививку в цирке теперь дают «плюшки» -билеты на представления. Бесплатно.

Сообщается, что для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, снилс и полис.

- Сертификат на получение бесплатного билета выдаётся сразу после прививки. Каждому вакцинированному в нашем пункте выдается сертификат который можно обменять в кассе на бесплатный билет. Обмену и возврату не подлежит, - говорится на странице Владивостокского цирка в Инстаграм.

Получить прививку и заветный билетик можно прямо в дни представлений с 11 до 19 часов включительно.

Рост заболевших COVID-19 в Приморье повлиял не только на проведение массовых мероприятий. Власти края начали активно обсуждать идею обязательной вакцинации работников определенных сфер деятельности. Подобные меры уже приняты в некоторых регионах страны, например, на Сахалине. К слову, к прививкам в Приморье относятся с опаской. Медицинские работники призывают граждан прививаться, но пока в Приморье такой возможностью воспользовались лишь 10% населения.

По данным на 20 июня, показатели неутешительные – плюс 95 человек за сутки. Это рекордное число заболевших за прошедшую неделю.

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