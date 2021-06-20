Статистика по коронавирусу в Приморье неумолимо ползет вверх

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Приморья опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусом. Показатели неутешительные – плюс 95 человек за сутки. Это рекордное число заболевших за прошедшую неделю.

Всего с начала пандемии и до сегодняшнего дня, 20 июня, в крае зарегистрировано 45 619 случая заражения Covid-19. При этом 42 051 человек на данный момент смогли побороть смертельный вирус.

Прививки от коронавируса поставили 185 068 жителей края.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», с 18 июня все массовые, торжественные, развлекательные мероприятия с общей численностью больше 40 человек во Владивостоке отменены.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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