Завораживающая красота: в Приморье рыбаки поделились уловом с величественным орланом

Орлан прилетел поохотиться рядом с людьми. Фото: принтскрин видео.

Мощь и красота этой птицы, действительно, впечатляет. Приморским рыбакам посчастливилось воочию наблюдать орлана-белохвоста в районе Тавричанки. Более того, любители подледного лова даже поделились рыбой с пернатым, занесенным в Красную книгу Россию. Кстати, несмотря на запрет о выезде на лед, желающих поймать навагу или камбалу, оказалось хоть отбавляй.

Любительское видео, снятое на льду Тавричанки, хоть и не передает всей грациозности краснокнижного хищника, но позволяет судить о его размерах. Размах крыльев у птицы достигает до 230 сантиметров, а масса в среднем составляет около 6 килограммов. Тело же у орланов-белохвостов примерно 80 сантиметров в длину.

Охоте величественно красавца, который тоже решил полакомиться рыбкой, никто не посмел мешать. Более того, по словам автора видео, улов в этот день хоть и не был богатый, рыбаки с все же поделились с птицей.

Стоит отметить, что ораланы-белохвосты и белопоечие прилетают на зимовку в Приморье. Хищных птиц иногда встречают даже в краевой столице. По сообщениям очевидцев, краснокнижные красавцы в последнее время также замечены в Артемовском городском округе и в Надеждинском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке орлан, упавший в море во время поединка, плыл к берегу «баттерфляем»

Редкие кадры хищной птицы на волнах удалось заснять фотографу Ольге Васик (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.