О завершении десятилетней стройки собора в центре Владивостока помолился митрополит Владимир в канун Рождества Христова

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

В пятницу, 7 января, православные отмечают Рождество Христово. В канун праздника, 6 января, во Владивостоке прошло главное богослужение Приморья. По традиции мероприятие провел митрополит Владивостокский и Приморский Владимир в Покровском соборе. В храме прозвучали песнопения в исполнении Митрополичьего хора, чтение Царских часов и Изобразительных, а после все продолжилось Великой вечерней.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

На сугубой ектении (усиленном прошении, – прим.ред.) глава Приморской митрополии вознес молитву ко Господу о завершении строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока, который начали возводить в 2012 году, первые подготовительные работы прошли годом ранее. Отметим, что работы ведутся на пожертвования.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

Также на службе митрополит Владимир вознес молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, новый вирус, известный как Covid-19, появился в Китае в конце 2019 года. Заболевание быстро распространилось по всему земному шару, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вскоре объявила пандемию. В настоящее время в Приморье от ковида погибло более полутора тысячи жителей края.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

Возвращаясь к богослужению, стоит отметить, что на мероприятии было не так много людей, как раньше. Большинство прихожан были в масках. В завершение службы митрополит Владимир поздравил верующих с наступающим праздником и преподал архипастырское благословение молящимся.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

Напомним, 7 января в центре Владивостока состоится праздник в честь Рождества Христова. Мероприятия начались в 12 часов дня.

Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

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