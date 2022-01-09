Жители Приморья отправились в удивительное приключение по планетам Солнечной системы

Насладиться космосом может каждый. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

Январские каникулы подошли к концу, но это не значит, что нельзя устроить себе отличные выходные. Всегда можно последовать примеру других жителей Приморья и отправится в обсерваторию под Уссурийском. За небольшую плату – от 400 до 1000 рублей в зависимости от возраста посетителя и вида услуги – можно оказаться на экскурсии по звездам и планетам. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, как можно стать немного ближе к космосу.

Приморская астрономическая обсерватория, или обсерватория Долины, находится недалеко от Уссурийска – всего 30 минут от города, недалеко от поселка Долина. Чтобы попасть на дневную или ночную экскурсию, нужно записаться заранее.

Обсерватория находится в 30 минутах от Уссурийска. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

В зависимости от времени суток видны разные небесные объекты. Например, Вадим Попов, приморский фотограф, который отправился вслед за звездами, рассказал, что в 18 часов видна Луна над горизонтом, после его группа увидела Меркурий, Сатурн и Юпитер, а уже к 20 часам все смогли наблюдать туманность Ориона.

– Съездил посмотреть на звезды и планеты в небольшую обсерваторию под Уссурийском, – делится в своем Инстаграме Вадим. – Но, нужно учитывать, что видно все достаточно мелко и в разное время – разные небесные тела. Луну в 600 мм объективе видно лучше.

В зависимости от суток видны различные объекты. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

Экскурсия обойдется от 400 до 1000 рублей за человека, дети до шести лет бесплатно.. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

По словам фотографа, вскоре организаторы намерены поставить еще несколько телескопов, сделать выставку метеоритов и возможно даже привезти спускаемый аппарат «Союз».

В перерывах между знакомством с космосом через телескопы, люди заходили в купольный планетарий и слушали небольшие, но интересные лекции, во время которых на стены проецировали разнообразные изображения. Одна лекция была про размеры планет и объектов – от мелких спутников до самых больших черных дыр. Вторая – про большой взрыв и общее строение Вселенной. Все это заняло примерно полтора часа.

Между появлением различных космических тел гости обсерватории слушают интересные лекции в планетарии. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

Скоро в арсенале ПримАстро появится еще один телескоп. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

Сейчас в обсерватории можно послушать лекции и посмотреть за Вселенной по нескольким направлениям: Солнце, Луна, объекты далекого космоса, происхождение Солнечной системы, знакомство с созвездиями и ориентирование на ночном небе.

В зависимости от условий видимости астрономических объектов проводятся наблюдательные и лекционные программы по трем тематикам. Речь идет о таких экскурсиях, как «Прогулки по Луне», «Млечный Путь – наша галактика» и «В гостях у Солнца». Все они длятся два часа. Познакомиться с более подробной информацией всегда можно на странице ПримАстро в Инстаграме.

Спил метеорита. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

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