Администрация Партизанска заявила, что ветеран труда из аварийного дома в Партизанске больше 10 лет не живет в крае

Татьяна Кривошеева утверждает, что живет в аварийной квартире. Фото: instagram.com/grazhdanin_primorye

Администрация Партизанска отреагировала на просьбу жительницы признать ее жилое помещение аварийным. По словам женщины, дом много лет не ремонтировали, и теперь в нем невозможно жить. Свою жалобу пенсионерка записала на видео и выложила в социальные сети.

Как сообщили в мэрии Партизанска, Татьяна Кривошеева проживает в квартире на улице Заовражная, 6, формально. На самом деле она около 16 лет не является жительницей Приморья – в 2006 году женщина переехала в Краснодар.

Квартиру два раза проверяла межведомственная комиссия, которая выяснила, что помещение заброшено, и неизвестные пользуются им не по назначению, а у пенсионерки есть задолженность за социальный найм.

- Сегодня здесь хранятся уголь и дрова, что представляет огромную опасность возгорания и угрожает жизни других жителей дома.

В итоге администрация Партизанска обратилась в суд, и заседание по решению данного вопроса пройдет 12 января.

Как утверждает Татьяна, ей приходилось покидать Приморье по состоянию здоровья. Фото: telegram.com/PrigimDV

Напомним, что Татьяна Кривошеева через социальные сети обратилась к Олегу Кожемяко с просьбой признать свою квартиру аварийной. По словам жительницы Партизанска, она проживает в доме с 1989 года, но находиться здесь невозможно – тепло в квартире не задерживается из-за аварийного состояния и отсутствия соседей, а у самой Татьяны серьезные проблемы со здоровьем.

По заключению независимой технической экспертизы дом признали аварийным, и некоторые семьи через суд смогли покинуть его. Татьяна же, по ее словам, занялась решением этого вопроса только после возвращения в Приморье – ей пришлось на некоторое время покинуть край, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Общественная организация «Гражданин» на своей странице в Инстаграм сообщила, что в сентябре 2020 года межведомственная комиссия признала жилье пригодным. Однако такое решение не понравилось городскому суду, и была проведена вторая проверка в 2021 году. А глава Партизанска подал иск в суд о признании Татьяны утратившей права на проживание.

Сейчас квартира используется не по назначению: в ней хранят уголь и дрова. Фото: telegram.com/PrigimDV

По словам женщины, она будет просить помощи не только у главы Приморья, но и поставит палатку у городской администрации.

ПО ТЕМЕ:

Ветеран труда намерена поставить палатку возле мэрии Партизанска из-за проблем с аварийным жильем

Женщина несколько лет не может переехать из опасного дома (подробнее...)

«Поздравившая» губернатора замерзающая пенсионерка из Партизанска отпразднует новоселье после праздников

После вмешательства Олега Кожемяко, Татьяна Канаева переедет из ветхого барака в четырехкомнатную квартиру (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.