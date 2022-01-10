В Приморском селе дети не ходят в школу из-за перемерзших батарей

В данный момент в школе ведутся ремонтные работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Фроловка дети не ходят в школу, потому что там нет отопления. В сообщении отметили, что в учебном учреждении батарей нет вообще, они перемерзли и их убрали, а заменить все сразу не могут. Родители возмущены, хоть учеников и перевели на дистанционное обучение, в селе не самый быстрый интернет, и не всем удобен такой формат. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с сотрудниками МКОУ СОШ села Фроловка, чтобы узнать, решают ли эту проблему.

- Глава села пообещал нам, что через три дня отопление запустят в одной части школы, во втором крыле действительно нет батарей, там очень холодно. С сегодняшнего дня мы на дистанционном обучении, но вы сами понимаете, в селе интернет есть не у всех, в семьях по три человека, а телефон может быть вообще один. И если запустят тепло хотя бы в одном крыле, то дети будут обучаться там, но вот вопрос запустят ли. Работыведутся в данный момент, хоть и обещали, что все закончат 30 декабря, - сообщили «Комсомолке» сотрудники школы.

Пресс-служба правительства Приморского края прокомментировали данную ситуацию. Средняя школа в селе Фроловка осталась без тепла в результате аварии на местной котельной. Последствия уже устраняются.

- В настоящее время тепло поступило в первое, основное здание школы. Продолжаются работы по возобновлению подачи тепла во второе, которое является пристройкой. Температура, которая сохраняется в помещениях, не позволяет проводить там занятия. Поэтому уроки организованы в дистанционном режиме, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что «КП – Владивосток» ранее писала о не самых приятных инцидентах в школах Приморья. Например, весной 2021 года в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе рухнула одна из стен в здании учебного учреждения. К счастью, ЧП произошло в ночное время, а детей потом отправили на дистанционку. В сентябре того же года из-за проливных дождей в новейшей школе столицы Приморья затопило четвертый этаж, где находилась библиотека. Родители и учителя своими силами откачивали воду, чтобы спасти книги и кабинеты. Ребята некоторое время посещали занятия в онлайн формате, пока рабочие устраняли проблему с протекающей крышей.

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