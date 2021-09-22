«Своими силами черпали воду до трех часов ночи». Самую новую школу Владивостока затопило из-за ливня

Во Владивостоке учащихся 83 школы отправили на дистанционное обучение после прошедшего ливня Фото: Социальные сети

Прошедший вторник, 21 сентября, запомнился жителям Владивостока проливными дождями, которые подарили горожанам своеобразные водопады и огромные лужи. От погодной стихии пострадали не только улицы, но и досталось 83 школе в районе Снеговой Пади. Это, кстати, самая новая школа города. Причем досталось так, что учителям и родителям ребят пришлось самостоятельно устранять потоп, который образовался на четвертом этаже здания. В среду, 22 сентября, дети на учебу не пошли, все перешли на дистанционном обучении. Редакция «КП – Владивосток» выяснила, как обстоят дела с ремонтом на данный момент и когда ученики смогут вернуться в классы.

Родители учащихся и сотрудники учреждения знали о проблемах с протекающей крышей, произошедший форс-мажор напомнил о том, что школа нуждается в ремонте. На четвертом этаже учебного заведения находится библиотека и кабинеты технического труда. Но несмотря на то, что все основные кабинеты находятся этажами ниже, детей отправили до понедельника, 27 сентября, на дистанционное обучение, пока в школе будут устранять последствия потопа.

Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Гамзаева объяснила корреспонденту, что запрос на ремонт в администрацию города был отправлен достаточно давно, деньги выделили, контракт подписали, но очень много времени занял поиск подрядчика. Со слов заместителя директора проблему решали с начала лета. Подрядчика нашли, ремонтные материалы обещают завезти в школу уже к концу этой недели. Работы должны закончить до конца года, предполагают, что крышу починят к концу ноября. Но этой ночью учителям и родителям детей пришлось справляться с бедой собственными силами.

- Все учителя и даже родители учащихся помогали откачивать воду. Своими силами черпали воду до трех часов ночи. Сегодня в школе прошла проверка и продолжают устранять неполадки, а мы ждем, когда привезут стройматериалы, - рассказала Лариса Гамзаева.

В ходе проверки прокуратура Первореченского района Владивостока даст оценку соблюдению требований безопасности, а также оценку деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию школы. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры города.

Стоит упомянуть, что от ливня так же пострадал детский сад № 127, расположенный на острове Русский. На данный момент прокуратура проводит проверку по факту протекания кровли здания. После проверки прокуратура даст оценку нанесенному ущербу.

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