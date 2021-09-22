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Владивосток22 сентября 2021 4:41

«Своими силами черпали воду до трех часов ночи». Самую новую школу Владивостока затопило из-за ливня

Детей отправили на дистанционное обучение
Екатерина МАКСИМОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Во Владивостоке учащихся 83 школы отправили на дистанционное обучение после прошедшего ливня

Во Владивостоке учащихся 83 школы отправили на дистанционное обучение после прошедшего ливня

Фото: Социальные сети

Прошедший вторник, 21 сентября, запомнился жителям Владивостока проливными дождями, которые подарили горожанам своеобразные водопады и огромные лужи. От погодной стихии пострадали не только улицы, но и досталось 83 школе в районе Снеговой Пади. Это, кстати, самая новая школа города. Причем досталось так, что учителям и родителям ребят пришлось самостоятельно устранять потоп, который образовался на четвертом этаже здания. В среду, 22 сентября, дети на учебу не пошли, все перешли на дистанционном обучении. Редакция «КП – Владивосток» выяснила, как обстоят дела с ремонтом на данный момент и когда ученики смогут вернуться в классы.

Родители учащихся и сотрудники учреждения знали о проблемах с протекающей крышей, произошедший форс-мажор напомнил о том, что школа нуждается в ремонте. На четвертом этаже учебного заведения находится библиотека и кабинеты технического труда. Но несмотря на то, что все основные кабинеты находятся этажами ниже, детей отправили до понедельника, 27 сентября, на дистанционное обучение, пока в школе будут устранять последствия потопа.

Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Гамзаева объяснила корреспонденту, что запрос на ремонт в администрацию города был отправлен достаточно давно, деньги выделили, контракт подписали, но очень много времени занял поиск подрядчика. Со слов заместителя директора проблему решали с начала лета. Подрядчика нашли, ремонтные материалы обещают завезти в школу уже к концу этой недели. Работы должны закончить до конца года, предполагают, что крышу починят к концу ноября. Но этой ночью учителям и родителям детей пришлось справляться с бедой собственными силами.

- Все учителя и даже родители учащихся помогали откачивать воду. Своими силами черпали воду до трех часов ночи. Сегодня в школе прошла проверка и продолжают устранять неполадки, а мы ждем, когда привезут стройматериалы, - рассказала Лариса Гамзаева.

В ходе проверки прокуратура Первореченского района Владивостока даст оценку соблюдению требований безопасности, а также оценку деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию школы. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры города.

Стоит упомянуть, что от ливня так же пострадал детский сад № 127, расположенный на острове Русский. На данный момент прокуратура проводит проверку по факту протекания кровли здания. После проверки прокуратура даст оценку нанесенному ущербу.

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