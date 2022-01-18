Глава Примгидромета: ледяной дождь и обледенение могут повторяться ежегодно

Аномальный катаклизм погрузил Владивосток в царство льда больше года назад Фото: Сергей БАЛАНОВ

Начальник службы Приморского управление по гидрометеорологии (Примгидромет) Борис Кубай рассказал в большом интервью об изменяющей погоде и аномалиях. Синоптик заявил, что катаклизмы как ледяной дождь могут повторяться:

- Действительно, на фоне изменяющегося глобального климата погода преподносит и будет преподносить самые разнообразные сюрпризы. Ледяной дождь, обледенение, гололед и гололедица на границе между Азиатским материком и океаном могут повторяться довольно регулярно.

При этом он добавил, что, несмотря на мировое изменение климата (как, например, феномен глобального потепления), его вина не доказана в трансформации погоды в регионах. Это еще предстоит изучать и доказывать мировой науке.

Отвечая на вопрос, почему нельзя сделать точный прогноз, Кубай сказал, что корректность зависит от времени:

- Смотря какой прогноз, на какой промежуток времени. Например, точность прогноза на сутки вперед сегодня составляет 98-99%, на трое суток — 95%. Даже на десять суток мы уже можем составлять прогнозы с довольно высокой точностью.

А вот народным приметам и прогнозам по ним синоптик не доверяет. Он отметил, что в Приморском крае они и вовсе не работают. Несмотря на то, что погода в регионе изменчива, нельзя утверждать, что заканчивается или начинается какой-то кардинально другой период с большим или меньшим количеством опасных явлений. Самыми аномальными явлениями для Приморья Кубай назвал катастрофические наводнения.

Напомним, на Приморье в скором времени может обрушиться очередной циклон - вероятно, что на Крещение, 19 января.

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