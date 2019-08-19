О том, что на Приморский край обрушится мощный тайфун «Кроса», предупреждали все оперативные ведомства. Они же ручались за то, что все силы и средства находятся в полной боевой готовности, чтобы своевременно локализовать последствия стихийного бедствия. Однако кадры говорят сами за себя. Несмотря на то, что циклон уже позади, его последствия только набирают обороты.

За несколько дней подтопило почти 500 домов в Приморском крае. На некоторых территориях власти даже приняли решение ввести режим ЧС. В селах и городах организованы пункты временного проживания, почти 200 человек эвакуировали из домов, которые ушли под воду.

Страшная стихия: затопленное Приморье вид сверху .Автор: Сергей Ерохин

В некоторых районах уже стартовал подсчет сумм ущерба, нанесенного тайфуном «Кроса». К счастью, все живы, и никто из жителей региона не пострадал. Только вот многие лишились урожая и крыши над головой. «Кроса» еще долго будут помнить.

Видео снято Сергеем Ерохиным в селе Покровка Октябрьского района. Он, кстати, сполна почувствовал на себе последствия стихийного бедствия. И все-таки «Кроса» - страшное красивое зрелище.

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