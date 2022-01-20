Часть сотрудников в Приморье отправят на удаленку, остальные будут проходить жесткий входной контроль

Около 30% работников зоны риска отправят на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Комсомолка" уже писала о потенциальном вреде нового коронавирусного штамма - омикрона. Сведения вряд ли можно назвать "пугалками" - большинство экспертов полагает, что "омикрон" действительно более заразен, чем предшественники. Из-за этого власти Приморья серьезно усиливают антиковидные меры: так, часть сотрудников (преимущественно, пожилых) отправят на удаленку, оставшиеся будут вынуждены проходить на входе в предприятия строгий контроль.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Работников с симптомами ОРВИ и признаками инфекции сиюминутно должны будут отправить домой.

- Приморским работодателям необходимо организовать строгий "входной контроль" на предприятиях. У сотрудников и посетителей следует измерять температуру тела, спрашивать их о самочувствии и отправлять домой при выявлении признаков инфекционных заболеваний, - гласит сообщение.

Решение о вводе новых мер в "антиковидный занавес" принял оперативный штаб по рекомендации Роспотребнадзора. Часть посетителей и сотрудников должны будут обязательно проводить дезинфекцию рук, соблюдать дистанцию. Рекомендуют регулярное проветривание.

Часть категорий работников переведут в онлайн-формат: речь идет о беременных женщинах, жителях с хроническими заболеваниями легких, сердца, эндокринной системы, а также о пожилых людях старше 65 лет. Это порядка 30% сотрудников предприятий - рекомендуют на удаленку отправить и остальных, либо как минимум перевести на посменный режим работы. Пока что неясно, будут ли предусмотрены санкции за нарушения нового режима.

Напомним, за минувшие сутки в крае выявили еще 336 случаев заболевания, семеро скончались от коронавируса. Омикрон на Дальнем Востоке уже "орудует", первым носителем стал ребенок из Амурской области. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил при этом, что вирус придет в край уже на следующей неделе.

ПО ТЕМЕ:

Олег Кожемяко: "Омикрон придет в Приморье через неделю"

В крае усиленно готовятся к распространению нового штамма (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.