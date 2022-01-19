Роспотребнадзор Приморья: "омикрон" опаснее для непривитых и в семь раз быстрее "дельты"

В Приморье все еще действует антиковидный занавес Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" гораздо опаснее для непривитых. Среди жителей без вакцины инфекция распространяется гораздо быстрее. Учесть стоит и то, что инкубационный период штамма гораздо короче - всего от двух до пяти дней.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. По данным ведомства, "омикрон" передается в семь раз быстрее нашумевшей "дельты". Человек, подхвативший штамм, может быть заразным уже в первые сутки.

В зоне риска, напомнили в пресс-службе, пожилые люди и жители с хроническими болезнями, в том числе с ослабленным иммунитетом. Кроме того, "омикроном" гораздо чаще болеют дети. Вирус на поверхностях может быть уничтожен обычными антисептиками - так что старыми добрыми мерами защиты не стоит пренебрегать.

Как уже писала "КП-Владивосток", губернатор Кожемяко Олег заявил, что в Приморье новый штамм может прийти уже через неделю. На Дальнем Востоке одним из первых заразился ребенок из Амурской области.

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