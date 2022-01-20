Камчатка и Чукотка готовятся к распространению "омикрона"

Медицинские маски на Камчатке выходят из моды - власти не рады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальний Восток усиленно готовится к приходу нового штамма коронавируса - омикрона. В Приморье, например, серьезно усилили "входной контроль" для сотрудников предприятий. Растет заболеваемость на Камчатке и Чукотке: в регионах готовят превентивные меры.

Готовишь отпуск - готовь ПЦР

Как и в Приморье, приход "омикрона" ждут в ближайшие недели. Новые ограничения будут вносить по необходимости - это зависит от того, как будет складываться ситуация. Работников на Чукотке, которые вернулись с отпуска или командировки, обяжут делать ПЦР-тест. Мера будет для всех: и привитых, и непривитых. На забор анализов пустят дополнительные силы, ПЦР готовы собирать почти весь день. Активное перемещение вахтовиков по региону исключат.

- У «омикрон»-штамма беспрецедентная контагиозность: один человек может заразить порядка 100 человек. Мы ожидаем рост заболеваемости в ближайшие недели. В случае ухудшения ситуации лабораторная служба будет переведена на круглосуточный режим работы <...> Сейчас на Чукотке самая высокая привитость населения в России, а также самый высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому ожидаем, что основная часть пациентов будет находиться на амбулаторном лечении, а не в стационаре, - рассказала глава департамента здравоохранения Чукотки Надежда Ищенко.

За колл-центрами службы 122, занимающей звонками граждан в медучреждения, из-за "омикрона" власти будут следить усиленно.

Следить даже за переболевшими

Контагиозность "омикрона" вызывает опасения и у властей Камчатского края. Глава региона Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил усилить работу по привлечению населения к прохождению диспансеризации после перенесенного COVID-19.

Он сообщил, что работу с теми, кто переболел вирусом, нужно вести тщательнее, пока это позволяет низкая нагрузка на медиков. Меру вводят, чтобы углубленная диспансеризация выявила послековидные осложнения.

Тщательно следить будут и за антимасочниками - контроль за масочным режимом усилят в несколько раз. В первую очередь, власти хотят максимально снизить количество заболевших среди медицинских работников, а "омикрон" заражает чуть ли не сто человек от одного чиха.

- Все мы знаем, что на сегодня масочный режим соблюдается недостаточно и эту ситуацию необходимо исправлять, — сказал Владимир Солодов.

За минувшие сутки на Камчатке коронавирус подтвердился у 65 человек, в Чукотском автономном округе - всего трое. При этом меры, можем заметить, гораздо строже других регионов Дальнего Востока. Напомним, в Приморье тоже активно готовятся к "омикрону" - в крае усилят входной контроль для работников предприятий, жителей из группы риска переведут на удаленку.

ПО ТЕМЕ:

Часть сотрудников в Приморье отправят на удаленку, остальные будут проходить жесткий входной контроль

Власти озвучили новые антиковидные требования из-за прихода "омикрона" (подробнее)

Больная Covid-19 фотограф из Владивостока пожаловалась на условия в больнице

После публикации женщины проведут проверку в пищеблоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.