Синоптики предрекли Приморью температуру до +2 градусов и снег

Солнечное воскресенье - лучший повод вспомнить про зимний отдых на улице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморском крае на выходных начнет теплеть, по данным синоптиков, столбики термометров продолжат подниматься и на следующей неделе. Не стоит откладывать зимний отдых: погода будет солнечной и без осадков. На атмосферу края влияет гребень антициклона.

Об этом сообщил портал Примпогода. Ночь на понедельник выдастся морозной: от -20 до -32 градусов, в горных районах до -35 градусов и -10...-18 на побережьях. При этом уже днем ветра северных направления смилостивятся: благодаря западным воздушным массам температура поднимется до -3...-12 градусов, а на юге - вплоть до +2.

Местами во вторник, 25 января, пройдет небольшой снег из-за разрушения гребня антициклона. Как уточнили в Примгидромете, температура ночью вырастет на 2-5 градусов, днем будет примерно также, как и в понедельник.

В среду, 26 января, атмосферный фронт переместится на Японские острова. Но над Приморьем будет смещаться тропосферная ложбина. Небольшой снег возможен в разных районах края. Под облаками ночь станет еще теплее - от -8 до -15 на побережье и от -16 до -23 в целом. Днем же уже похолодает на пару градусов.

Во Владивостоке с началом рабочей недели будет ветреное и морозное утро, а днем потеплеет до -5...-8 градусов. Во вторник облачно, пройдет слабый снег. Среда хоть и будет без осадков, похолодает из-за ветра. Минимальная температура -11...-14°С, максимальная -7...-10°С.

Напомним, о теплой погоде ранее говорил и Борис Кубай, глава Примгидромета. Он также предсказал, что ледяной дождь может стать для Приморья регулярной ежегодной аномалией.

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В интервью синоптик рассказал, что погода будет и дальше преподносить сюрпризы (подробнее)

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