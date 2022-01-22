В яранге на Чукотке два человека скончались в трагическом пожаре

Яранга - традиционное жилье народов Чукотки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При пожаре на Чукотке в своей яранге [жилище чукотских оленеводов] погибли мужчина с женщиной. Останки двух тел обнаружил директор муниципального сельхозпредприятия "Заполярье" во время рабочей поездки в оленеводческую бригаду. Прокуратура Чукотского района организовала проверку.

- Причина пожара устанавливается. На место происшествия запланирован вылет представителей правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратура Чукотского АО.

Как удалось выяснить "КП-Владивосток", директор сельхозпредприятия по разведению оленей прибыл с рабочей проверкой, где обнаружил два тела в сгоревшей яранге, после чего сообщил в диспечерскую службу. Это произошло в пятницу, 21 января. Погибшими оказались мужчина 1994 года рождения и женщина 1979 года рождения, уточнили в СУ СК РФ по Чукотке.

Завтра, 23 января, следственно-оперативная группа прибудет на место. Отметим, Департамент промышленной политики Чукотского АО провел внеплановое заседание - члены Комиссии подняли вопрос пожарной безопасности в оленеводческих бригадах. Планируется усилить контроль и обеспечить в полном объеме оленеводов первичными инструментами для тушения пожаров, а также чаще проводить обучать (в том числе практически) мерам пожарной безопасности.

Редакция проследит за развитием событий. Напомним, в октябре прошлого года в трагическом пожаре в селе на Чукотке погибла целая семья. Дом был из кирпича и дерева, средств для тушения не хватило.

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