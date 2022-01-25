Углубленная диспансеризация после коронавируса в Приморском крае 2022: список адресов, условия прохождения

Переболевшие коронавирусом могут самостоятельно записаться на углубленную диспансеризацию. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пандемия поменяла многое в жизни людей – теперь необходимо соблюдать санитарные меры профилактики COVID-19, иметь QR-код, чтобы попасть в развлекательные заведения, возрос спрос на услуги образовательных онлайн-платформ и так далее. С появлением коронавируса работа больниц также изменилась: для перенесших COVID-19 в прошлом году ввели углубленную диспансеризацию. «КП – Владивосток» рассказывает о том, кто в 2022 году может пройти специальный осмотр, что в него входит, где его можно пройти.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНА УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация – медицинский осмотр, который нужен для того, чтобы узнать причину недугов, выявить заболевания на ранних стадиях, а при наличии проблем со здоровьем, найти решение.

Первого июля 2021 года правительство Приморского края ввело углубленную диспансеризацию для всех жителей региона, которые переболели COVID-19. Специалисты рекомендуют проходить обследование с 61 дня с момента выздоровления.

Чтобы пройти углубленную диспансеризацию в Приморье, нужно записаться в поликлинику. Сделать это можно через единый контактный центр медицинских организаций края, на сайте Госуслуг или непосредственно в самой поликлинике. Также сотрудники поликлиник могут сами позвонить пациенту и пригласить на обследование.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

ОСМОТР ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Любой человек имеет право на обычный плановый осмотр. Но чем же отличаются два исследования?

Обычная диспансеризация отличается от углубленной набором анализов, например, более расширенным исследованием крови и проверкой дыхательной системы.

Любой человек может пройти обычную диспансеризацию. Во Владивостоке, например, для этого надо позвонить в колл-центр по номеру 263-86-45 (обслуживают поликлиники №№ 1, 3, 4, 6, 8 и 9) или обратиться в регистратуру своей поликлиники. В 2022 году право на прохождение диспансеризации в этом году получили россияне 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 годов рождения, а также все жители старше 40 лет (для них обследование доступно каждый год).

В углубленную диспансеризацию входит расширенный список анализов и обследований. Фото: Алексей ФОКИН

МЕРОПРИЯТИЯ УГУЛБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Специальный осмотр делится на два этапа.

Первый этап:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

- тест с шестиминутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);

- проведение спирометрии или спирографии (это определение объема воздуха при вдохе и выдохе);

- общий (клинический) анализ крови развернутый;

- биохимический анализ крови;

- определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики).

Второй этап (врач направит пациента на дополнительные исследования, если есть показания):

- проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с шестиминутной ходьбой);

- проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с шестиминутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Специальный осмотр делится на два этапа. Фото: Мария ЛЕНЦ

СПИСОК АДРЕСОВ

Правительство Приморского края сообщило, что пройти углубленную диспансеризацию можно в этих организациях:

Владивосток:

- Владивостокская поликлиника №1;

- Владивостокская поликлиника №3;

- Владивостокская поликлиника №4;

- Владивостокская поликлиника №6;

- Владивостокская поликлиника №9;

- Поликлиника краевой клинической больницы №2;

- Владивостокская больница №3;

- Владивостокская клиническая больница №4;

- Клиническая больница «РЖД-Медицина» город Владивосток;

- Медицинское объединение ДВО РАН;

- Лечебно-диагностический центр МГУ имени Г.И. Невельского;

- Региональный медицинский центр «Лотос»;

- Медико-санитарная часть МВД России по приморскому краю;

- Краевая детская клиническая больница №2;

- Владивостокская детская поликлиника №2;

- Владивостокская детская поликлиника №3;

- Владивостокская детская поликлиника №5.

Филиалы во Владивостоке и Находке:

- Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России;

Арсеньев:

- Арсеньевская городская больница;

- Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»;

Артем:

- Артемовская городская больница №1;

- Артемовская детская больница;

Большой Камень:

- Медико-санитарная часть №98 Федерального медико-биологического агентства;

Дальнегорск:

- Дальнегорская центральная городская больница;

Дальнереченск:

- Дальнереченская центральная городская больница;

Лесозаводск:

- Лесозаводская центральная городская больница;

Находка:

- Находкинская городская больница;

Партизанск:

- Партизанская городская больница №1;

Спасск-Дальний:

- Спасская городская больница;

Уссурийск:

- Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» город Уссурийск;

- Уссурийская центральная городская больница;

Фокино:

- Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства;

Поселок городского типа Кавалерово:

- Кавалеровская центральная районная больница;

Поселок городского типа Кировский:

- Кировская центральная районная больница;

Поселок городского типа Лучегорск:

- Пожарская центральная районная больница;

Поселок городского типа Ольга:

- Ольгинская центральная районная больница;

Поселок городского типа Пластун:

- Пластунская районная больница;

Поселок городского типа Пограничный:

- Пограничная центральная районная больница;

Поселок городского типа Славянка:

- Хасанская центральная районная больница;

Поселок городского типа Шкотово:

- Шкотовская центральная районная больница;

Село Анучино:

- Анучинская центральная районная больница;

Село Владимиро-Александровское:

- Партизанская центральная больница;

Село Вольно-Надеждинское:

- Надеждинская центральная районная больница;

Село Камень-Рыболов:

- Ханкайская центральная районная больница;

Село Лазо:

- Лазовская центральная районная больница;

Село Михайловка:

- Михайловская центральная районная больница;

Село Новопокровка:

- Красноармейская центральная районная больница;

Село Покровка:

- Октябрьская центральная районная больница;

Село Хороль:

- Хорольская центральная районная больница;

Село Черниговка:

- Черниговская центральная районная больница;

Село Чугуевка:

- Чугуевская центральная районная больница.

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