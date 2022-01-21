«Комсомолка» выяснила, что творится в красной зоне в прославившейся больнице Владивостока

Мы попали в корпус, где лечат больных средней сложности заболевания covid-19 Фото: Екатерина МАКСИМОВА

21 января прогремела новость о том, что в Приморье пришел омикрон, предполагали, что вирус нагрянет в течение 7-10 дней, но вот он тут как тут. Не уверены, что можем назвать эту случайность удачной, но так вышло, что именно в этот день корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал в красной зоне ковидного госпиталя, который размещен на базе «Краевой клинической больницы №2». Одна из пациенток написала пост о том, в каких условиях ее лечат, ей они, мягко говоря, не понравились. Нам удалось побывать в палатах и пообщаться с другими пациентами и врачами, чтобы услышать другую точку зрения.

Попасть на поле боя с коронавирусом ой как нелегко. Самое важное требование – быть вакцинированным, но и тут есть свои тонкости. С момента прививки должно пройти не больше полугода. Если она сделана позже, требуется ревакцинация. QR-код год действует для посещений кафе и магазинов, но не для такого опасного места.

С прививкой проблем не возникло. Прошли инструктаж и можем идти одеваться в специальные костюмы, перед этим, естественно, обрабатываем руки. Раздеваемся до белья, надеваем первый слой, его врачи называют пижамой. Бахилы, второй слой (Он больше похож на халат), шапочку для волос, «шлем» из той же ткани, что и наш костюм, маску, респиратор, лицевой экран и две пары перчаток. Теперь мы готовы войти в красную зону.

Мы попали в корпус, где лечат больных средней сложности заболевания covid-19. Но, как говорят медики, по их меркам, это маленький уровень сложности, по сравнению с тем, через что проходят тяжелобольные. Нам объяснили по какому принципу зараженных распределяют в палаты и почему кому-то строго-настрого прописан постельный режим, а кто-то может выйти в коридор.

Не всем больным разрешено ходить по коридорам Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Дело в том, что, когда к нам поступают пациенты, у нас есть такое понимание, как цикличность закладки инфекционных больных. Несмотря на то, что у всех положительный тест на covid, мы закладываем людей в течение 48 часов. То есть если поступило 4 человека, кладем в палату 4. Когда кто-то выписывается, к тем, кто остался, «свежих» больных мы не положим. На определенном этапе пациентов, которых нельзя выписать, объединяют в одну палату, чтобы освободить места в других, - рассказала главный врач ГБУЗ ККБ №2 Светлана Бениова.

Когда кто-то выписывается, к тем, кто остался, «свежих» больных мы не положим, - главный врач больницы Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В этом отделении 90 коек. В палатах есть выносные туалеты с наполнителем, у каждого больного свой. Их ставят для тех, у кого может упасть сатурация (насыщение кислородом), таким людям не желательно передвигаться даже на пять метров. Ведь прогулка по коридору до уборной чревата летальным исходом. В каждой палате есть специальная кнопка вызова, если потребуется помощь можно вызвать медперсонал.

Нам удалось пообщаться с пациентами Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- У меня хоть и сильное поражение легких, но у меня сатурация высокая, поэтому могу передвигаться самостоятельно. Обслуживание очень хорошее, медработники золотые, девчатам медикам так достается…они к нам не приходят, прилетают, - поделилась одна из пациенток.

Когда мы разговаривали с зараженными, даже те, кто лежали в кислородных масках, пытались вставить слово, поблагодарить персонал. Медики скромно отмахивались от обрушившегося на них внимания и просили больных поберечь силы.

Не остался без внимания и вопрос санэпиднормы. Ведь в социальных сетях вызвала бум фотография с «белковой добавкой» в еде у пациентки, которая написала тот самый знаменитый пост. По словам главного врача, помещения больницы обрабатывают от тараканов два раза в месяц химическими веществами, после таких процедур в палату нельзя заходить два часа. В отделениях, где нет пациентов со строгим постельным режимом проблем с этим нет, а вот что делать остальным? Постарались выкрутиться, как могли. Расставили специальные ловушки для тараканов на случай, если вдруг прибегут. Работает человеческий фактор, люди едят, оставляют крошки. Персонал обратил на это внимание, за уборкой следят теперь еще тщательнее, она проходит каждые два часа, мы как раз застали уборщицу за работой.

- Все койки и палаты, что вы сегодня видели перепрофилированы под прием инфекционных больных, и там на сегодняшний день соблюдаются все санэпиднормы, которые необходимы в данных случаях. Всего в инфекционном отделении больницы развернуто 180 коек. Занятость каждый день разная, ну, где-то в пределах 80%. У нас есть опыт разворачивания коек вне профильных отделений и в других учреждениях города и края тоже. Идет серьезная подготовка к пятой волне, я знаю, что будут сложности, но мы готовы, - добавила Светлана Бениова.

Большинство пациентов непривитые, сами в этом честно признаются. Кто-то по личным причинам пропустил вторую прививку, а потом заболел, кто-то откладывал вакцинацию в долгий ящик. У всех все индивидуально. Но какой-то конкретной статистики сколько лежит вакцинированных и невакцинированных в отделении нет.

Мы пробыли в красной зоне около десяти минут. Покинуть ее не так просто. Перед выходом обязательная обработка антисептиком с головы до ног. Затем мы избавились от всех масок и перчаток, выкинули бахилы и даже посетили душ. Главное обработать лицо, руки и шею, после этого можно переодеваться.

Процедура выхода из красной зоны Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Инфекционный госпиталь при «Краевой больнице №2» во Владивостоке был развернут первым в Приморье. За все время борьбы на ковидном фронте в нем спасли более пяти тысяч пациентов. 25% из них прошло через реанимационное отделение. Что принесет в Приморье «омикрон» сейчас, сказать сложно. Врачи говорят, что постараются сделать все, что в их силах и будут бороться с тем, что есть.

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