Стоял дольше, чем хотелось: в Приморье сносят 30-летний "временный" мост

Полноценный мост через Сучан откроется в конце 2022 года. Фото: nhk_24

В рамках масштабной реконструкции мостов в Приморье еще одного долгожителя сносят. Порядка 28 лет мост через Сучан (Партизанская) близ села Екатериновки верно служил автомобилистам. И служил, отметим, больше чем нужно: ведь строение возвели как временную переправу.

В соцсетях появились завораживающие кадры - будто с фильма-катастрофы. Специалисты демонтируют мост, так как 6 января открыли другую временную переправу, установленную параллельно старой. Новый мост протяженностью 300 метров появится на автодороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, работы ведет АО "Примавтодор". Временный же строили полгода: с лета 2021 года - он будет служить водителям, пока не появится капитальный. Ориентировочный срок сдачи назначен на конец декабря 2022 года - надеемся, что так все и выйдет.

Фото: nhk__24

Сооружение серьезно пострадало от тайфуна "Джуди" в 1989 году. Потоки стихии несли грязь и камни, наводнение затопило половину Приморья, именно оно снесло среднюю секцию моста. Летом 1994 года край атаковал тайфун "Мелисса" - тогда возвели железную секцию, которая простояла до сегодняшнего дня. В соцсетях удалось найти очевидцев строительства:

- Я тогда ходила в первый класс, мой отец принимал участие в его строительстве, так что, по факту он простоял почти 28 лет, - рассказала Галина.

К слову, масштабная реконструкция в 2022 году продолжится по всему краю, работы активно ведут еще с прошлого года. Это шесть мостов на дороге Артем - Находка - порт Восточный, мост через реку Осиновка, мост через реку Соколовка в Преображении, четыре моста по дороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мосты Приморья постепенно восстанавливают

«Примавтодор» назвал переправы, которые будут сданы в эксплуатацию в этом году (подробнее)

300-метровый мост начали строить через реку Партизанская в Приморье в районе села Екатериновка

Новое мостовое сооружение должно заменить существующую аварийную переправу к концу 2022 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.