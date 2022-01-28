Стоял дольше, чем хотелось: в Приморье сносят 30-летний "временный" мост

Полноценный мост через Сучан откроется в конце 2022 года. Фото: nhk_24
В рамках масштабной реконструкции мостов в Приморье еще одного долгожителя сносят. Порядка 28 лет мост через Сучан (Партизанская) близ села Екатериновки верно служил автомобилистам. И служил, отметим, больше чем нужно: ведь строение возвели как временную переправу.
В соцсетях появились завораживающие кадры - будто с фильма-катастрофы. Специалисты демонтируют мост, так как 6 января открыли другую временную переправу, установленную параллельно старой. Новый мост протяженностью 300 метров появится на автодороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, работы ведет АО "Примавтодор". Временный же строили полгода: с лета 2021 года - он будет служить водителям, пока не появится капитальный. Ориентировочный срок сдачи назначен на конец декабря 2022 года - надеемся, что так все и выйдет.
Фото: nhk__24
Сооружение серьезно пострадало от тайфуна "Джуди" в 1989 году. Потоки стихии несли грязь и камни, наводнение затопило половину Приморья, именно оно снесло среднюю секцию моста. Летом 1994 года край атаковал тайфун "Мелисса" - тогда возвели железную секцию, которая простояла до сегодняшнего дня. В соцсетях удалось найти очевидцев строительства:
- Я тогда ходила в первый класс, мой отец принимал участие в его строительстве, так что, по факту он простоял почти 28 лет, - рассказала Галина.
К слову, масштабная реконструкция в 2022 году продолжится по всему краю, работы активно ведут еще с прошлого года. Это шесть мостов на дороге Артем - Находка - порт Восточный, мост через реку Осиновка, мост через реку Соколовка в Преображении, четыре моста по дороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово и другие.
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