Скромный тюлень по имени Гриша попал в объектив приморского фотографа

Недалеко от Токаревского маяка заметили ларг. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Недалеко от маяка Токаревской кошки с середины января отдыхающие замечают ларгу, которую уже успели полюбить и даже дать имя – Гриша. Пятнистый тюлень довольно осторожен, поэтому быстро заныривает в воду, как только видит приближающихся людей или подлетающую технику. Известный приморский фотограф Андрей Михайлов (Инстаграм @andrey_mihaylov_88) несколько дней подряд ходил к маяку на Эгершельде, чтобы снять Гришу, и вот удача улыбнулась ему – получилось снять забавное видео. С разрешения фотографа «Комсомольская правда – Владивосток» публикует кадры животного, а бонусом – маяк на фоне рассветного неба.

Как нам рассказал Андрей, устроить полноценную фотосессию Грише так и не удалось, уж больно он пуглив. Однако терпения у фотографа оказалось больше, чем у тюленя, поэтому несколько снимков все же получилось, но больше в архиве – забавных видео.

Животные наблюдают за людьми из этой полыньи. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Наш собеседник заметил, что расположенная в 20 метрах от Токаревского маяка полынья постепенно затягивается льдом, так что лаграм стало тесновато наблюдать за своей публикой.

– Но их еще можно увидеть среди ледяных торосов в заливе Петра Великого, где проходят суда. Но уже с помощью квадрокоптера. К технике животные не привыкли и поэтому GoPro и квадрокотеры воспринимают как угрозу, тут же прячась под водой. Ждать, когда они всплывут, довольно долго, остается только снимать гордо стоящий бесстрашный Токаревский маяк во всей красоте ночного неба, – поделился Андрей.

Кстати говоря, на одном из снимков фотограф выделил созвездие Скорпиона, причина проста – это его знак зодиака. И все же посмотреть на кадр будет интересно и львам, и близнецам, и всем остальным – красиво же!

Бонусом – маяк Токаревская кошка и созвездие Скорпиона. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

А давайте вспомним, что ларги, которые заплывают сюда каждую зиму, далеко не единственные гости в этом месяце. В первой половине января фотографы сняли в этом же месте белух. Специалисты предполагают, что это бывшие узники «китовой тюрьмы» из бухты Средняя под Находкой.

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