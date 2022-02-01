На Чукотке фигурантом по делу о подготовке теракта стал школьник

В Анадырском ГО завершили расследование уголовного дела. Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Чукотке фигурантом уголовных дел по двум статьям оказался школьник. В Селе Тавайваам Анадырского ГО подросток украл с банковской карты знакомого более 170 тысяч рублей за два месяца. Выяснилось, что он также сообщил о ложном теракте - угрозы 17-летний парень разместил в своем cтатусе WhatsApp.

Как установили в региональном Следкоме Чукотки, с апреля по май 2021 года школьник несколько раз перевел деньги потерпевшего на счета других людей, а позже распорядился ими в собственных нуждах.

В столице округа юноша позже, 13 октября, разместил в статусе мессенджера WhatsApp сообщение о готовящемся акте терроризма в одной из сельских школ. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", парень якобы хотел открыть стрельбу в заведении. В пресс-службе СК Чукотки уточнили, юноша раскаялся и признал вину в содеянном.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе.

Под суд несовершеннолетний пойдет по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба), а также части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальная санкция первой статьи - лишение свободы на срок до двух лет, а второй - солидный штраф или лишение свободы до пяти лет.

Что является мотивом юноши, следователи не уточнили. Стоит отметить, заявления об угрозе минирования школ, лицеев и детсадов новой волной охватили Дальний Восток. Угрозы поступили в школы Хабаровска, Владивостока и Амурской области.

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