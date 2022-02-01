«Взбить перину»: в приюте для медведей в Приморье знаменитый мишка ненадолго вышел из спячки

Медведь поправляет «перину». Фото: скриншот из видео.

В Приморском приюте для медведей во время зимней спячки ненадолго пробудился гималайский хищник. Артем, так зовут мишку, решил «взбить перину», на которой так сладко отдыхал все это время, а также попить воды. Все происходящее сотрудники приюта сняли на видео. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как говорят сами сотрудники единственного в России приюта медведей «Кипарисово», в этом году все их обитатели будто бы единогласно между собой решили отдыхать и ушли на зимнюю спячку. В прошлые года ситуация была немного другая: некоторые животные периодически выходили в вольеры и просто играли, коротая зимние деньки.

Знаменитый медведь Артем. Фото: instagram.com/priut_medvedei/

- Все потому, что животные раньше жили в неподобающих условиях – на металлобазах, в придорожных кафе, у частных лиц в маленьких клетках. При таких условиях содержания все естественные биологические процессы у них сбились, - рассказывают в приюте.

Чтобы приучить медведей к их обычному образу жизни – зимней спячке – сотрудники приюта несколько лет занимались реабилитацией, вводили в спячку самостоятельно, и, наконец, у них все получилось.

- На видео успели снять, как Артём проснулся для того, чтобы попить и «взбить перинку» помягче. Сено имеет свойство уминаться и становится жёстче. Поэтому, наши сотрудники всегда заботятся о том, чтобы у мишек в доступе было свежее сено при необходимости.Однако один из медведей, который уже успел стать звездой Приморского края, совсем недавно проснулся, но ненадолго. Каждый из мишек спит в своем вольере. Вместо подушки – сено, которое заботливо подкладывают хищникам работники приюта.

История мишки Артема цепляет сердца многих. Гималайскому медведю на сегодняшний день чуть больше девяти лет. До того, как хищник оказался в приюте, жил он в маленькой клетке размером 2х2. Хозяином был мужчина из города Артем, который когда-то спас медвежонка. Доподлинной истории появления у мужчины крупного хищника сотрудники приюта до сих пор не знают, но предполагают, что, как и другие медвежата, сиротой Артем остался по вине браконьеров.

В 2020 году хозяина мишки не стало. Департамент Охотнадзора изъял животное и поместил под опеку родственников бывшего владельца, а после – обратился к приюту «Кипарисово» с просьбой принять медведя. Там ответили, что, безусловно, остаться равнодушными к ситуации не могут, но и взять мишку просто некуда – в приюте на тот момент жили уже восемь воспитанников со схожей судьбой, а свободных вольеров, как и средств на их установку, не было. Тогда и родилась идея собрать деньги буквально всем миром.

Просторный вольер для нового жильца. Фото: instagram.com/priut_medvedei/

Буквально за несколько дней необходимая сумма была найдена, а чуть позже появился и вольер дня нового постояльца. В конце декабря 2020 года в приюте «Кипарисово» появился новый житель – тот самый медведь Артем.

- Начал активно изучать новый вольер, раскидал стог сена, как ему удобно. В общем, занимается обустройством быта. Пока нужно время на то, чтобы он привык к новому месту, будем наблюдать за ним. А дальше, потихоньку, начнёт знакомиться с остальными медведями. Хотим поблагодарить от всего сердца людей, кто откликнулся на призыв о помощи со сбором средств на строительство вольера для Артема! Без вас мы бы не справились! – сообщили в «Инстаграм» сотрудники приюта.

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