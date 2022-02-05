Зоозащитники рассказали администрации Владивостока, с чем может столкнуться новый приют для животных

Приют планируют сделать общественным местом, куда можно будет прийти и погулять с собаками Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке представители администрации города встретились с зоозащитниками, чтобы обсудить проектирование муниципального приюта для собак и кошек. Специалисты из местных фондов по спасению животных поделились своим опытом и сказали, какие плюсы и минусы они заметили в проекте. Забавный факт, на встречу пришел и четвероногий слушатель – такса Космос, у него, в отличие от людей, вопросов не возникло.

Такса Космос Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Из-за участившихся случаев нападения собак на людей в Приморье ввели режим повышенной готовности. Власти края ищут решение многолетней проблемы. И вот загорелся маяк надежды – в мае этого года администрация рассчитывает на то, что начнутся строительные работы приюта. О том, что ждет в нем четвероногих друзей рассказал заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев.

Азат Ислаев подробно рассказал о приюте Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- На сегодняшний день действующее законодательство скорее регламентирует больше ветеринарный подход в защите животных. Это отлов, стерилизация, чипирование и выпуск в естественную среду. Мы понимаем, что таким образом решить проблему невозможно. Поэтому мы собрались, чтобы обсудить возможные варианты. Мы хотим добавить в задачи муниципалитета как минимум еще две дополнительные функции. Это социализация и адаптация, - отметил заместитель главы.

По его словам, идея такова: в рамках полномочий животных отлавливают и содержат в приюте. На участке в 17 тысяч квадратных метров запланировали строительство теплых и холодных вольеров, а также карантинного блока (160 мест для собак и 40 для кошек). Еще на макете проекта, который показали на встрече, отметили места для выгула псов и точки для сотрудников, в том числе и кафе. На еще одной территории побольше (135 квадратных тысяч метров) хотят создать полноценный собачий парк, куда жители города смогут приезжать погулять со своими питомцами и воспитанниками приюта. К тому же там планируют проложить горочную трассу для соревнований по ездовому спорту.

Территория будущего дог-парка Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В этом плане администрация поменяла тактику многих питомников и приютов, которые скрывают свое месторасположение, дабы минимализировать случаи с «подкидышами». Здесь план другой: рассказать, привлечь, сделать место общественным, куда хотелось бы вернуться. Именно это и смутило зоозащитников, так как на своем горьком опыте они убедились в том, что чем больше людей узнает о такого рода местах, тем больше, даже не бродячих, а домашних животных, оказывается у их дверей.

Зоозащтиники высказали свое мнение по поводу проекта Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Не решив вопрос со стерилизацией и чипированием, вы просто покажете людям, куда можно притащить животных, которые им надоели. Для начала стоит понять, сколько животных действительно можно там содержать, чтобы эта история не превратилась в сказку о печально известном приюте в западной части России. Нужно, чтобы были люди, которые условно будут присматривать каждый за своим вольером, иначе через месяц вы захлебнетесь, - высказала свою точку зрения директор общественного форда «Друг» Ксения Олейникова.

Азат Ислаев прислушался к зоозащитнице и отметил, что подумает, как организовать в стенах приюта волонтерское движение. В том числе важно продумать работу так, чтобы донести в массы главную мысль – к животным нужно относиться бережно. Ведь если бы не безответственность человека, то хвостатые не оказывались бы на улице.

В марте проект должны направить на экспертизу, в мае предполагается начало строительных работ и к октябрю, если все пройдет хорошо, для животных построят вольеры и площадки для выгула. На территории также хотят разместить частную ветклинику, гостиницу для кошек и собак и административное здание.

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