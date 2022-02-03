Найти и обезвредить: в Приморском крае уберут с улиц бездомных собак

В крае введен режим повышенной готовности из-за стай бродячих псов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблемой бездомных животных всерьез озаботились власти Приморья. Стаи безнадзорных собак наводят ужас на местных жителей, представляя особую опасность для детей. Кто-то из людей ждал помощи от государства, кто-то боролся с проблемой своими силами, рассыпая отраву в местах обитания четвероногих. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что для отлова создадут мобильные группы.

Такое решение приняла краевая комиссия по ЧС. Мобильные группы должны быть организованы в каждом муниципалитете вместе с пунктами передержки. За порядком и качеством работ будут следить участковые и административные комиссии.

В краевом бюджете Приморья выделили деньги на отлов, стерилизацию, вакцинацию и чипирование животных. Специалисты разрабатывают базу данных, в которую планируется загрузить сведения о маркировке собак.

- В настоящее время в городах и районах Приморья насчитывается около 4,5 тысячи собак без владельцев. При этом в 2021 году было зарегистрировано более 200 случаев нападения таких собак на людей, 35 человек пострадали от укусов, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, режим повышенной готовности введен для оперативных служб 28 января. Это связано с засильем бездомных животных, нападающих на жителей. Напряжение общественности растет: например, в Большом Камне, как уже писала "Комсомолка" вновь активизировались догхантеры. Жители решили устроить собакам самосуд и разбросали отраву по улицам.

Приморцы могут рассказать о местонахождении братьев наших меньших по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333 или в чат-бот в мессенджере Телеграм.

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